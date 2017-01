LineageOS, imminente il seguito della CyanogenMod su oltre 80 dispositivi

Per gli utenti che hanno meno tempo a disposizione la CyanogenMod è stata per lunghi periodi sinonimo di modding su smartphone Android. Abilitava l'esperienza della ROM custom, personalizzata da team non ufficiali, ad un vasto bacino d'utenza composto da esperti e anche e soprattutto meno esperti. La sua disponibilità era vastissima, a tal punto che in un certo momento il team di sviluppo ha creato una società con il fine di combattere i nomi noti del panorama mobile.

Dopo la rottura di Cyanogen Inc., e il conseguente termine del supporto da parte della compagnia sulla ROM custom, è stato annunciato un nuovo sistema operativo che continuerà dal punto in cui era stata lasciata la CyanogenMod. Chiamato LineageOS, il nuovo sistema operativo promette a partire da questa settimana piena compatibilità su oltre 80 dispositivi diversi. Ad annunciarlo il nuovo team di sviluppo, parlando di build per dispositivi sia con Marshmallow che con Nougat.

In altre parole potrebbero essere interessati all'installazione della ROM molti degli smartphone che in precedenza venivano supportati con le build CM 13 e CM 14.1 dai prossimi giorni. Le versioni "release candidate" del SO verranno rilasciate normalmente ogni settimana e vengono contrassegnate con una chiave di sicurezza privata per l'autenticazione e il controllo della firma. Differentemente dalla CyanogenMod, inoltre, LineageOS non permetterà il root di default.

Gli utenti che vorranno armeggiare con le funzionalità più profonde del sistema operativo dovranno "flashare" un file opzionale che sbloccherà i permessi di root una tantum, e non richiederà nuove installazioni con gli aggiornamenti futuri del firmware. Chi invece compilerà ROM personalizzate basate su LineageOS potrà scegliere in maniera semplificata se abilitare i permessi di root alla prima installazione o far procedere l'utente all'installazione manuale della funzionalità.

Il passaggio da Cyanogen OS a Lineage OS sarà a quanto pare indolore visto che il team alla base del nuovo firmware offrirà per i prossimi due mesi build pensate per la migrazione dei dati dalla vecchia ROM. Queste build possono essere installate sulle vecchie installazioni CM 13 o CM 14.1, mantenendo tutti i file precedentemente immagazzinati sul dispositivo. Una volta installata la build per la migrazione dei dati è possibile, infine, installare definitivamente quella "standard".