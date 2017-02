LG X Power 2: lo smartphone con batteria da 4500 mAh. Lo abbiamo provato in anteprima

Al giorno d'oggi trovare uno smartphone con una batteria capiente e l'ultima release di Android sembra essere un sogno. LG per questo ha pensato di accontentare gli utenti in cerca di queste caratteristiche realizzando il nuovo LG X Power 2: uno smartphone che dalla sua possiede un ampio display, una batteria da 4.500 mAh e non da sottovalutare anche l'ultima versione di Android 7.0 Nougat.

Il nuovo LG X Power 2 prosegue dunque la fortunata serie X Power che l'azienda ha ideato per tutti gli utenti che non hanno necessità di uno smartphone con specifiche tecniche all'ultimo grido ma che invece vogliono sostanza solo su alcune componenti. In questo caso il nuovo X Power 2 ha cercato di dare notevole autonomia, con la batteria da 4.500 mAh che solo pochi altri competitors hanno deciso di proporre, e che permetterà agli utenti di arrivare a sera senza alcun problema. Per il resto lo smartphone possiede anche l'ultima versione di Android 7.0 Nougat ed una scheda tecnica comunque interessante. Lo abbiamo provato in anteprima al MWC 2017 direttamente allo stand LG e queste sono le nostre prime impressioni.