LG V30: nuove immagini confermano il design del prossimo top di gamma

Sarà un pre IFA decisamente interessante con LG pronta a svelare il suo nuovo top di gamma. Parliamo chiaramente del nuovo LG V30, un device caratterizzato da un comparto tecnico decisamente importante con componenti di ultimissima generazione e con fotocamere capaci di rendere il device una piccola reflex. In effetti il nuovo smartphone della serie V sembra capace di catturare l'attenzione di molti utenti proprio come avevano già fatto le precedenti generazione V10 e V20. In questo caso il design, che inizialmente sembrava potesse differenziarsi dal resto degli altri smartphone per un doppio display "futuristico", viene ridimensionato riprendendo le linee viste con l'attuale LG G6 ma con un aspetto ancora più premium.

A conferma di questo ecco giungere nuove immagini da una nota azienda realizzatrice di cover e custodie per smartphone che ha pubblicato sul proprio portale le immagini proprio delle nuove custodie per il futuro LG V30 visualizzando anche l'aspetto che lo stesso device possederà. In tal caso, proprio grazie alla custodia trasparente Ringke, è possibile avere la conferma del design che lo smartphone con ogni probabilità possederà e che avevamo già visto in un precedente articolo.

Visibile nella parte superiore della back cover una doppia fotocamera con due sensori che sicuramente verranno utilizzati da LG per ottenere il classico e ormai noto effetto grandangolare nelle riprese. A lato della dual cam presente anche un flash LED ma anche il sensore per l'autofocus e, al di sotto, il sensore circolare delle impronte digitali che permetterà lo sblocco del dispositivo in modo più che mai sicuro.

Sarà un prodotto decisamente interessante come lo sono stati i suoi predecessori e di certo il nuovo LG V30 non farà rimpiangere le prestazioni visto che le indiscrezioni parlano della presenza del nuovo Snapdragon 835 affiancato da ben 6GB di RAM ma anche ad uno storage importante da 64GB di ultima generazione e alla presenza di Android 7.0 Nougat. Non solo perché lo smartphone possederà anche un display da 5.5 pollici con aspect ratio da 2:1 capace di rendere piacevole ogni sorta di contenuto multimediale soprattutto per l'ampliamento della superficie utile che l'utente potrà appunto utilizzare.