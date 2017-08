LG V30: in video le nostre impressioni a caldo

Vi abbiamo già parlato estensivamente del nuovo LG V30, lo smartpone dell'azienda coreana presentato in questi giorni in occasione dell'IFA di Berlino. Display da 6 pollici OLED Full Vision, SoC Qualcomm Snapdragon 835 e modulo fotocamera con lenti di vetro, sono i tratti principali di questo telefono. Il nostro Bruno si è fatto largo tra la folla della gremitissima area espositiva dove LG ha messo in mostra il nuovo telefono per avere un primo contatto e raccontarci le sue impressioni. Eccolo in video: