LG V30 in arrivo il 31 agosto direttamente ad IFA di Berlino. Ecco l'invito dell'azienda

LG ha ufficializzato l'appuntamento di presentazione del suo prossimo top di gamma. Il futuro LG V30 è in arrivo il prossimo 31 agosto direttamente a Berlino dove nei giorni successivi si aprirà l'ormai famoso IFA: l'evento dedicato al mondo dell'elettronica. Il nuovo LG V30 è uno degli smartphone più attesi sul panorama mobile sia per le sue specifiche tecniche che il device solitamente possiede sia per quanto riguarda innovazioni a livello hardware con dopi display o fotocamere performanti.

In questo caso l'immagine diffusa che ritrae l'invito all'evento del 31 agosto ritrae praticamente il display del nuovo smartphone LG V30 che sembra possedere angoli arrotondati proprio come sull'attuale LG G6 presentato a Barcellona durante il MWC 2017. Presente anche l'iconica V che permette di confermare appunto l'appartenenza del prodotto pronto per essere presentato proprio alla serie.

Ma come sarà il nuovo LG V30? Il nuovo smartphone dell'azienda sudcoreana dovrebbe possedere un comparto tecnico di forte spessore che in qualche modo supererà l'attuale LG G6 ponendosi come vero top di gamma dell'azienda. Il nuovo V30 infatti secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe possedere un display di tipo OLED con un aspect ratio 2:1 proprio come avvenuto con l'attuale G6. In questo caso però al suo interno troveremo l'ultima generazione di processori e parliamo esattamente dello Snapdragon 835 di Qualcomm che verrà accompagnato da ben 6GB di RAM per un utilizzo a 360 gradi senza alcun tipo di preoccupazione di sorta. Nessuna preoccupazione anche per la memoria che il device dovrebbe possedere visto che potrebbe essere commercializzato in tre tagli di memoria da 32GB, 64GB e 128GB.

A livello estetico il nuovo LG V30 non dovrebbe discostarsi poi troppo dal design già visto con il G6 di LG. Una cornice dunque realizzata in alluminio con un "sandwich" di un doppio pannello in vetro sia sull'anteriore che sul posteriore. Proprio sulla back cover dovrebbe venire posizionata una doppia fotocamera capace di replicare ma anche di migliorare le prestazioni multimediali del fratello "minore". Non rimane dunque che attendere il prossimo 31 agosto quando saremmo "live" da Berlino per scoprire insieme tutte le caratteristiche del nuovo LG V30.