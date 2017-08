LG V30, il primo render completo mostra somiglianze con Galaxy S8

LG svelerà la nuova iterazione della sua serie V di smartphone durante l'IFA, fiera che avrà luogo a Berlino all'inizio di settembre. L'azienda è stata finora molto aperta riguardo lo sviluppo del LG V30 e ha diffuso numerose informazioni, ma è ora apparso online il primo render dall'aspetto ufficiale che dà un'idea di quello che il dispositivo potrà offrire dal punto di vista del design.

A diffondere l'immagine è Evan Blass, meglio noto come @evleaks, che l'ha pubblicata sul suo profilo Twitter. L'LG V30 sembra utilizzare elementi del design del LG G6 assieme ad altri provenienti dal Samsung Galaxy S8: dal primo eredita il posizionamento del lettore di impronte digitali e delle due fotocamere posteriori, mentre del secondo sembra imitare la stondatura dei lati, la finezza dei bordi e la cromatura.

LG V30



[tipping for good service is always appreciated: https://t.co/NwZ9Q1RB0N] pic.twitter.com/NxAuLgrpE5 — Evan Blass (@evleaks) August 16, 2017

Rispetto al precedente LG V20, il V30 sembra avere un modulo fotografico meglio integrato nel corpo; proprio questo modulo è stato oggetto di una dettagliata spiegazione da parte di LG per via dell'apertura 1.6 - la migliore fin qui presente su uno smartphone, ottenuta anche grazie all'uso di lenti in vetro. Non ci sono attualmente informazioni circa il Quad DAC, il convertitore da segnale digitale ad analogico che ha fatto la fortuna del dispositivo tra gli audiofili.

Lo schermo, con proporzioni 18:9 (ovvero 2:1), farà uso di un pannello P-OLED con risoluzione Quad HD+ e dimensioni pari a 6 pollici. È previsto che il dispositivo adotti il processore Qualcomm Snapdragon 835, alla pari con gli altri top di gamma presenti sul mercato al momento attuale.

L'attenzione di LG sembra essersi focalizzata sulla creazione di uno smartphone dalle linee sottili ed eleganti, maggiormente in linea con le tendenze del settore rispetto a LG G6. Rimane tuttora incerta la commercializzazione in Europa e, in particolare, nel nostro Paese.