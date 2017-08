LG V30: eccolo in un'immagine reale. In arrivo con un comparto audio mai ''sentito'' su di uno smartphone

Arrivano nuove informazioni in merito al futuro top di gamma di LG che verrà presentato in uno specifico evento a Berlino durante IFA 2017. Il nuovo LG V30, infatti, si presenterà al pubblico degli utenti con un comparto tecnico di indubbio prestigio soprattutto per quanto concerne l'audio che sappiamo ha sempre avuto un passo superiore rispetto alla concorrenza nella serie V. In questo caso le indiscrezioni dichiarano un livello ancora superiore rispetto a quanto già ottenuto con LG V20 con un comparto audio mai ottenuto su di uno smartphone.

Da questo punto di vista LG ha diramato un comunicato stampa in cui conferma l'arrivo di un comparto audio su LG V30 di altissimo livello. Lo smartphone infatti sarà equipaggiato con un Quad-Dac a 32-bit con un chip ESS Technology SABRE ES9218P al quale saranno aggiunti anche filtri digitali e vari preset capaci di permettere di avere prestazioni mai ottenute con uno smartphone finora sotto questo punto di vista.

A livello tecnico i filtri da applicare potranno addirittura essere personalizzati in base ai gusti degli utenti. Non è tutto visto che saranno presenti anche 4 preset denominati come: enhanced, detailed, live e bass e permetteranno dunque di regalare interessanti sessioni musicali anche per i più audiofili. Le indiscrezioni oltretutto portano anche ad una conferma della collaborazione tra LG e B&O PLAY che permetterà di ottenere auricolari di qualità inclusi nella confezione capaci di migliorare l'esperienza degli utenti.

Ricordiamo come il nuovo smartphone dell'azienda sudcoreana dovrebbe possedere un comparto tecnico di forte spessore che in qualche modo supererà l'attuale LG G6 ponendosi come vero top di gamma dell'azienda. Il nuovo V30 infatti secondo le ultime indiscrezioni possederà un display di tipo OLED con un aspect ratio 2:1 proprio come avvenuto con l'attuale G6 ma con una rifinitura curva.

In questo caso però al suo interno troveremo l'ultima generazione di processori e parliamo esattamente dello Snapdragon 835 di Qualcomm che verrà accompagnato da ben 6GB di RAM per un utilizzo a 360 gradi senza alcun tipo di preoccupazione di sorta. Nessuna preoccupazione anche per la memoria che il device dovrebbe possedere visto che potrebbe essere commercializzato in tre tagli di memoria da 32GB, 64GB e 128GB. A livello multimediale troveremo poi una doppia fotocamera capace sicuramente di realizzare scatti di alto livello.