LG V30: ecco quanto potrebbe costare il nuovo top di gamma dell'azienda sudcoreana

Il nuovo LG V30 ha senza dubbio monopolizzato l'attenzione di IFA 2017 a Berlino sia per il suo comparto tecnico decisamente da primo della classe sia per tutto quello che lo smartphone potenzialmente permetterà di fare soprattutto a livello multimediale con la sua fotocamera posteriore a doppio sensore. In questo caso però se tutte le specifiche tecniche sono state svelate da LG manca ancora il prezzo di vendita che sia durante l'evento che a posteriori non è stato dichiarato dall'azienda.

E' senza dubbio un punto nevralgico su cui girerà poi il successo di vendita del device nei confronti degli altri prodotti presenti sul mercato o in arrivo. In questo caso le supposizioni sono molteplici ma l'ultima indicazione giunta da LG Mobile USA sembra poter confermare un costo importante ma non esagerato come era stato supposto subito dopo la presentazione dello smartphone. In questo caso la divisione americana dell'azienda ha indetto un concorso in cui è possibile vincere ben 3 LG V30 e proprio nel regolamento del concorso viene menzionato un premio per smartphone di 749.99$.

We're giving away 3 LG V30s to celebrate the launch of the 3rd V series smartphone! RT for a chance to win. Terms: https://t.co/hmkBsMigrk pic.twitter.com/Mt7ewnAAlr — LG USA Mobile (@LGUSAMobile) 31 agosto 2017

Sarà dunque questo il prezzo finale del nuovo LG V30? Non è possibile averne la certezza ma è chiaro che il prezzo a questo punto non dovrebbe troppo discostarsi da quanto dichiarato nel concorso. Chiaramente per l'Italia ci si dovrebbe attendere una conversione con il valore attuale dell'Euro che rispetto al Dollaro potrebbe proporre un prezzo di vendita di circa 630€. Sappiamo bene però che tutto questo non è quello che realmente accade e nella maggior parte dei casi la conversione dai dollari viene realizzata su scala 1:1 che significherebbe ottenere un prezzo di vendita in Italia del nuovo LG V30 pari a 749€ o poco meno.

Ricordiamo come il nuovo LG V30 si sia presentato agli occhi degli utenti con un display da ben 6 pollici OLED ma con un aspect ratio 18:9 e cornici ridotte tali da permettere a chi lo acquisterà di utilizzarlo quotidianamente senza problemi di sorta a livello ergonomico. A livello hardware presente il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 835 coadiuvato da 4GB di RAM ed uno storage interno variabile da 64GB e 128GB in base alla versione scelta tra V30 e V30 Plus. Quello che effettivamente colpisce dello smartphone è la capacità multimediale grazie ad un doppio sensore posteriore da 16MP classico ed un secondario da 13MP grandangolare. Interessante la riduzione della distorsione a barilotto che le ottiche grandangolari sempre introducono e la presenza di lenti in vetro. Presente audio di qualità con Quad DAC Hi-Fi che permetterà agli utenti di personalizzare l'ascolto dei contenuti multimediali grazie a filtri e preset.