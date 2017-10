LG V30 contro RED Weapon: ecco il confronto tra lo smartphone ed una videocamera ''pro''

Il nuovo LG V30 è stato solamente presentato ai media e al pubblico durante un evento specifico in quel di Berlino ad IFA 2017. In questo caso però lo smartphone arriverà sugli scaffali solo durante il prossimo mese di novembre e nell'attesa chi ha la possibilità di provarlo in anteprima ha deciso di mettere sotto torchio quella che sarà la componente più importante del nuovo smartphone di LG: la nuova fotocamera a doppio sensore. Ecco che il videomaker, Parker Walbeck, ha voluto mettere a confronto le peculiarità dello smartphone con quelle di una videocamera professionale da 50.000 dollari: la RED Weapon.

Abbiamo visto durante la presentazione a Berlino come LG abbia esaltato al massimo proprio le specifiche tecniche del sistema fotografico del nuovo LG V30. Un sistema caratterizzato da una doppia fotocamera costituita da un sensore da 16MP con apertura focale da f/1.6 ed un secondo da 13MP con wide angle ed apertura focale da f/1.9. Nulla al confronto della RED Weapon che è vero è stata realizzata proprio per realizzare riprese cinematografiche ma l'autore del video ci tiene a dichiarare come scegliendo la giusta luce, le giuste inquadrature e conoscendo il mestiere si possa davvero realizzare un video "professionale" anche con uno smartphone e soprattutto con il nuovo LG V30.

Nel caso specifico il videomaker ha voluto ricreare la sequenza con il longboard presente nel film "I sogni segreti di Walter Mitty" e in questo caso è riuscito a mettere alla luce alcune funzioni del nuovo LG V30 come il formato Cine LOG, che consente di realizzare file video più facilmente modificabili in post produzione, o anche il cosiddetto focus peaking nella modalità manuale che permette di individuare le aree a fuoco sullo schermo.