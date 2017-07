LG V10: ecco l'aggiornamento in Italia ad Android 7.0 Nougat

LG ha finalmente ufficializzato il rilascio dell'aggiornamento ad Android 7.0 Nougat per quanto riguarda il nostro paese. Tutti gli smartphone dunque con ROM italiane riceveranno nel breve periodo la notifica per effettuare l'update che permetterà di ricevere tutti i vantaggi della nuova release di Android con le funzionalità introdotte da Google e soprattutto con tutte le personalizzazioni realizzate da LG con la propria nuova interfaccia grafica UX 5.0.

LG V10 (H960A) dunque dopo essere stato aggiornato alla fine dello scorso mese di maggio per quanto riguarda la versione coreana ecco che viene ora aggiornato anche in Europa e soprattutto in Italia permettendo di installare la nuova build V30B che appunto introduce anche per gli utenti di questo device il nuovo Android 7.0 Nougat.

Le novità sono chiaramente molteplici ed interessanti permettendo agli utenti che aggiorneranno di ottenere vantaggi proprio dall'uso di Nougat su LG V10. Parliamo chiaramente di multi windows ossia la possibilità di utilizzare una doppia applicazione in modo contemporaneo dividendo il display. Ma non solo perché ci sono anche novità in seno alla sicurezza ma anche al risparmio energetico che è ora migliorato permettendo agli utenti di utilizzare il device mantenendo un maggiore controllo in tal senso.

L'aggiornamento ad Android 7.0 Nougat su LG V10 è chiaramente in fase di distribuzione e, come sempre, il rilascio sarà di tipo graduale permettendo nelle prossime settimane di raggiungere la totalità degli smartphone italiani. L'update ha un peso importante di 1.3GB e chiaramente permetterà l'installazione sia in modo manuale tramite il software di LG oppure direttamente via OTA una volta giunta la notifica sullo smartphone.