LG si prepara ad un estate ''smart''. Ecco le promozioni su LG G6 e su LG K10 e K8

LG annuncia due nuove promozioni estive per alcuni suoi smartphone presentati in questo 2017. Parliamo del nuovo top di gamma LG G6 ma anche di LG K8 e K10 che con il loro acquisto permetteranno agli utenti di ottenere dei vantaggi economici e non solo. La promozione prende il nome di "Estate Smart" e prevede per tutti coloro che acquisteranno uno di questi tre smartphone dal 1 al 31 luglio 2017 di ottenere vantaggi esclusivi sia per quanto riguarda un vero e proprio rimborso di 100€ sia la protezione ai danni accidentali allo schermo. Ma vediamo nel dettaglio le due distinte promozioni.

Innanzitutto partiamo con il nuovo LG G6, il top di gamma dell'azienda, presentato durante lo scorso Mobile World Congress di Barcellona e che ha in qualche modo sorpreso gli utenti sia per l'originale aspetto del display con cornici ridotte e rapporto lunghezza/larghezza pari a 18:9 con il quale è possibile visionare in modo più efficace ogni tipo di contenuto multimediale. Per il G6, LG, ha pensato di "regalare" un rimborso di 100€ a chi lo acquisterà dal 1 al 31 luglio 2017. In questo caso basterà registrarsi entro 15 giorni dall'acquisto sul sito ufficiale di LG per questa promozione e si riceverà un voucher di 100 Euro da spendere in premi presenti nella lista a disposizione.

Una lista ben rifornita di premi che vanno da voli aerei, biglietti ferroviari con Italo, ma anche ingressi ai principali musei delle città italiane come anche acquisti nei più importanti siti di shopping online come Decathlon e Zalando. Il voucher potrà essere speso indistintamente per l'acquisto dei premi fino al raggiungimento dei 100€. Non solo perché il nuovo LG G6 potrà essere acquistato dal primo luglio a soli 29.99€ al mese per 25 mesi a Tasso Zero. Un prezzo decisamente interessante per uno smartphone che fa della fotocamera ma anche del nuovo display FullVision un'ottimo prodotto al top della sua categoria.

Per quanto riguarda invece LG K8 e K10 la promozione che li riguarda permetterà agli utenti di partire per le vacanze senza alcuna preoccupazione di poter rompere il display del proprio smartphone. Sì, perché chiunque acquisterà un LG K8 o K10 dal 1 al 31 luglio 2017 potrà ottenere gratuitamente una protezione per 6 mesi del display. Quindi in caso di rottura dello stesso l'utente potrà riparare senza spendere alcun euro. Anche in questo caso l'utente, una volta acquistato il nuovo K8 o K10 del 2017 dovrà registrarsi entro 10 giorni dall'acquisto sul potale della promozione indicando il codice IMEI dello smartphone e i dati dello scontrino fiscale.