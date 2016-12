LG, secondo Credit Suisse almeno 5 milioni di G6 distribuiti nel 2017

Il colosso coreano LG è da tempo uno dei player più importanti nel settore smartphone e quest'anno, con il proprio G5 ha portato ancora una volta un'innovazione importante sul mercato. Il top di gamma LG è stato infatti il primo smartphone modulare ad essere commercializzato a livello globale. Una caratteristica, questa modularità, che avrebbe potuto fare del terminale di punta dell'azienda asiatica un cliente davvero scomodo per la leadership di mercato della serie Galaxy S di Samsung.

Purtroppo per LG così non è stato e, anzi, l'arrivo di Moto Z e Moto Z Play con la loro modularità molto più facile da gestire e supportare in futuro, ha dimostrato come l'idea fosse quella giusta ma la realizzazione ancora forse poco user-friendly.

Come risultato LG G5 non è riuscito nel suo intento di impensierire la concorrenza con risultati sicuramente sotto le aspettative per quanto riguarda le vendite. Pur con i moduli in grado di fornire al terminale LG alcune caratteristiche uniche, infatti, la diffusione di G5 è stata ben inferiore rispetto a quella del più noto rivale.

Tanto inferiore da far pensare a molti che il vero top di gamma per questo 2016 per quanto riguarda la gamma LG sia in realtà l'ultimo LG V20, per il quale l'azienda coreana non ha voluto lesinare riguardo alle specifiche tecniche dotandolo di tutto ciò che di meglio possiamo trovare in questo momento sul mercato dei componenti per smartphone.

Cosa ha in serbo quindi LG per il prossimo 2017? Atteso per il prossimo Mobile World Congress di Barcellona in programma dal 27 febbraio al 2 marzo, il nuovo LG G6 dovrebbe ristabilire le gerarchie in casa LG e tornare ad essere la prima alternativa agli altri top di gamma Android dei produttori concorrenti.

Secondo le prime indiscrezioni, inoltre il nuovo G6 potrebbe abbandonare il design modulare per far posto ad uno smartphone più classico, dall'aspetto premium e probabilmente waterproof. Il dispositivo dovrebbe inoltre supportare il sistema di pagamento LG Pay e la ricarica wireless.

La banca internazionale Credit Suisse, probabilmente sulla base di dati ricevuti da LG in relazione proprio al sistema di pagamento di cui sarà dotato il nuovo top di gamma, ha poi infine dichiarato che il produttore coreano avrebbe stimato un totale di almeno 5 milioni di pezzi distribuiti il prossimo anno per il solo LG G6. Un traguardo importante specie se da raggiungere all'interno di un mercato così saturo.