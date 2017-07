LG Q8 arriva in Italia: tutte le novità raccontate da LG Italia

Con un doppio display e una doppia fotocamera posteriore, LG Q8 è uno smartphone che occupa una nicchia di mercato piuttosto interessante. Il nuovo smartphone ci viene raccontato da Raffaele Cinquegrana di LG Italia nel video che vi proponiamo di seguito.

[HWUVIDEO="2388"]LG Q8: tutte le novità raccontate da LG Italia[/HWUVIDEO]

Il display principale è da 5,2 pollici a risoluzione Quad HD (2560x1440 pixel), e viene sovrastato da display più piccolo always-on interattivo, che non solo mostra le sue informazioni in ogni momento ma può essere anche premuto per eseguire diverse operazioni. Display doppio, come le fotocamere, che al posteriore vantano due moduli da 16 e 8 megapixel abbinati rispettivamente ad obiettivi standard e grandangolare.

È invece "Quad" il DAC, a 32-bit e capace di offrire un audio di ottima qualità con gli auricolari collegati. Non manca la certificazione IP 67, ad un prezzo di listino di 599 Euro in esclusiva con Amazon.it. Per maggiori informazioni vi rimandiamo a questa pagina.