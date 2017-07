LG Q6: ecco dal vivo lo smartphone Full Vision di fascia media

Il debutto del display definito Full Vision è avvenuto al Mobile World Congress 2017 di Barcellona sul top di gamma LG G6, ma ora il colosso coreano vuole portare questo tipo di schermo e di form factor anche sui telefoni della gamma media. L'operazione inizia da LG Q6, terminale annunciato qualche giorno fa, previsto sul mercato per il 25 agosto prossimo e di cui abbiamo potuto avere un primo contatto ieri sera in un evento organizzato da LG a Milano per la stampa specializzata.

19 Luglio 2017

