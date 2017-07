LG presenta ufficialmente il nuovo Q8: lo smartphone votato alla multimedialità

LG continua ad impreziosire il proprio catalogo di prodotti mobile introducendo ufficialmente il nuovo LG Q8, uno smartphone dedicato soprattutto a tutti coloro che amano creare e fruire di contenuti multimediali sul proprio telefono. Sì, perché il nuovo LG Q8 che fa seguito ai tre nuovi device presentati qualche giorno fa proprio dall'azienda, si propone agli occhi degli utenti con specifiche tecniche decisamente interessanti ma soprattutto con un comparto tecnico importante e con alcune caratteristiche che pochi altri device ancora oggi posseggono.

Innanzitutto il nuovo LG Q8 si propone agli utenti con un display ad altissima risoluzione. Parliamo di un 5.2 pollici di dimensione con un pannello IPS QuadHD ossia con risoluzione di 2560x1440 pixel e ben 564ppi. In questo caso l'elevata risoluzione dello schermo permetteranno agli utenti di visionare nel miglior modo possibile qualsiasi contenuto multimediale in qualunque situazione ambientale e soprattutto usufruendo anche del pannello secondario posto nella parte superiore del dispositivo che permetterà di avviare velocemente le principali applicazioni o magari accedere ad alcune prefissate funzionalità. Non solo perché in questo caso sarà possibile anche visionare le app recenti come anche le telefonate, i messaggi o attivare la torcia o la vibrazione senza dover per forza attivare il display principale.

Per quanto riguarda il comparto hardware del device invece parliamo di uno smartphone potente e affidabile vista la presenza dello Snapdragon 820 di Qualcomm che assieme ai 4GB di RAM e ad uno storage interno da 32GB espandibili fino a 2TB non potranno di certo far mancare nulla all'utente che lo potrà utilizzare sotto ogni punto di vista. Presente anche una batteria da 3.000 mAh che grazie all'ottimizzazione del processore ma anche alla presenza di Android 7.0 Nougat riuscirà a garantire autonomie decisamente importanti.

LG Q8 OS Android 7.0 Nougat Processore Qualcomm Snapdragon 820 RAM 4 GB Display LCD IPS 5,2" Risoluzione 2560 x 1440 (564 PPI) Storage 32 GB

Espandibili via microSD fino a 2TB Fotocamere Retro 16 MP standard + 8 MP grandangolo

Flash Dual-LED Fronte 5 MP Connettività 4G LTE

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

Bluetooth 4.2

GPS / A-GPS

NFC

Certificazione IP-67 Porte USB Type-C Batteria Li-Ion 3.000 mAh

Ricarica rapida Dimensioni 149 x 71,9 x 8mm Peso 146 g

Per quanto concerne invece il comparto multimediale del nuovo LG Q8 possiamo annoverare l'adozione da parte dell'azienda di un comparto fotografico di un certo spessore e capace di regalare sicuramente soddisfazioni anche agli utenti più esigenti. In questo caso oltre alla fotocamera principale da 16MP è presente anche un secondo obiettivo da 8MP che permette di scattare con un campo visivo di ben 135°. Ampiezza decisamente elevata e capace di catturare una moltitudine di soggetti ben più ampia rispetto alle cam da smartphone classiche. A questo si aggiunge poi una fotocamera anteriore da 5MP ultra grandangolare e dunque capace di ampliare il proprio campo visivo a 120° per selfie di gruppo.

Da non sottovalutare anche la presenza per quanto concerne l'audio dell'esclusivo Quad DAC a 32 bit, un sistema audio comparabile ai migliori impianti Hi-Fi replicato direttamente su di un dispositivo mobile. Grazie al Quad DAC gli utenti che utilizzeranno cuffie di alta qualità potranno beneficiare di musica con suono più ricco e naturale. Oltretutto la certificazione IP67 permetterà di utilizzare il device in libertà anche se colpito da schizzi di acqua.

Il nuovo LG Q8 sarà disponibile solo sul portale di Amazon.it da fine luglio ad un prezzo consigliato al pubblico di 599.90€ nella colorazione Titan.