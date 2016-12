LG presenta i nuovi K10, K8 e K4 in arrivo in Italia

LG ha presentato ufficialmente i nuovi smartphone della fascia media serie K. Tre nuovi device che prenderanno il posto degli omonimi smartphone presentati ormai la scorsa stagione. In LG si vuole cercare di aiutare gli utenti selezionando alcune specifiche tecniche interessanti e derivanti da device della casa più importanti portandoli, dunque, su telefoni dal prezzo decisamente inferiore.

LG K10

Il nuovo top di gamma della serie K possiede un nuovo design con una cornice in alluminio ed un pannello frontale realizzato con la classica tecnica del 2.5D. Il pannello risulta IPS ed ha una dimensione di 5.3 pollici dalla risoluzione HD. Per il resto, tecnicamente, possiede un processore Octa-Core Mediatek MT6750MT corredato da 2GB di RAM. A livello multimediale lo smartphone offre una fotocamera al posteriore da 13 megapixel con funzionalità HDR e con una anteriore con sensore grandangolare da 120 gradi per selfie allargati.

Per il resto lo smartphone possiede modulo LTE di cat. 6 per permettre di realizzare scambio dati fino a 300 Mbps in download, quindi memoria interna da 16GB che potranno essere espanse con la MicroSD ed una batteria da 2800 mAh. LG K10 viene rilasciato con Android 7.0 Nougat, notizia decisamente interessante che permetterà di avere le ultime novità in seno alla release del sistema operativo di Google, chiaramente personalizzato da LG.

Lo smartphone sarà venduto in una doppia colorazione: Black e Gold e sarà disponibile ad un prezzo di listino di 199.90€ in Italia.

LG K8

In linea con tutta la serie anche LG K8 si rinnova non solo nelle specifiche tecniche ma anche nel design. Anche per il K8 come per il precedente K10, LG, inserisce un display con vetro curvo a 2.5D ed un profilo che riprende l'alluminio, anche se dovrebbe essere realizzato in plastica. Per il resto al posteriore viene posta una back cover lavorata in plastica gommata che permetterà una buona presa in mano.

Tecnicamente il nuovo K8 possiede un display da 5 pollici a risoluzione HD. Presente un processore Quad-Core Qualcomm Snapdragon 425 con Cortex A53 da 1.4 GHz e 1.5 GB di RAM. Per quanto riguarda la memoria interna abbiamo 16 GB che potranno essere espanse con la classica MicroSD. Presente il nuovo Android 7.0 Nougat personalizzato da LG.

Per il resto lo smartphone possiede al posteriore una fotocamera da 13 megapixel che permetterà di registrare video anche in Full HD mentre per l'anteriore presente un sensore da 5 megapxiel. Batteria da 2500 mAh e modulo LTE per un download massimo di 150 Mbps. Il nuovo K8 di LG sarà venduto in Italia ad un prezzo consigliato di 159.90€ anche qui in due colorazioni Titan e Black.

LG K4

Per il più piccolo della serie K di LG, il nuovo K4, si propone al pubblico meno esigente con un design leggermente rinnovato e in linea con tutta la nuova serie proprosta dal produttore. In questo caso il nuovo K4 possiede un display IPS da 5 pollici con risoluzione di 854x480 pixel. Il piccolo smartphone risulta alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 212 con clock fino a 1.1 Ghz e coadiuvato da 1 GB di RAM.

Memoria interna da 8 GB che potrà essere aumentata grazie ad una MicroSD fino a 32GB. Per il resto lo smartphone possiede un semnsore posteriore della fotocamera da 5 Megapixel con Flash LED proprio come quello presente all'anteriore. Interessante notare la presenz adel modulo LTE fino a 150 Mbps in download che per un telefono del genere risultano buoni.

Per il resto lo smartphone possiede una batteria da 2500 mAh ed in questo caso Android 6.0.1 Marshmallow. Il nuovo K4 verrà venduto da LG ad un prezzo di 119.90€ e possederà due versioni in colorazione Titan e Black.