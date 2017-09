LG K7i: lo smartphone con il repellente anti-zanzare incluso

Un smartphone che permette di "scacciare" le zanzare utilizzandolo. Che ci crediate o no, LG, lo ha fatto e lo commercializzerà in India. Il suo nome è LG K7i e sarà venduto ad un prezzo di circa 100 euro al cambio attuale ma con un hardware interessante ma soprattutto con la possibilità di utilizzare le onde sonore ultrasoniche capaci di allontanare proprio le zanzare. E' essenzialmente un'idea interessante, se funzionasse davvero e non solo sulla carta, soprattutto nei paesi in cui il problema delle zanzare è un pericolo per la diffusione delle malattie.

A livello tecnico il nuovo LG K7i possiede un display classico da 5 pollici con un non conosciuto processore Quad-Core e soprattutto 2GB di RAM ed uno storage interno da 16GB il tutto mosso da Android Marshmallow. Ma è chiaro che quello che realmente interessa delle funzionalità di questo nuovo smartphone è senza dubbio il particolare "marchingegno" ad ultrasuoni capace di mantenere a debita distanza le zanzare dall'utente.

Il prezzo, come detto, è in linea con la novità della tecnologia che il device possiede per quanto concerne il modulo ad ultrasuoni "scaccia-zanzare" ma è palese che forse per un device con soli 2GB di RAM ed ancora Android Marshmallow risulta decisamente eccessivo. E' però una novità e soprattutto il primo smartphone al mondo progettato proprio per questo tipo di utilizzo e di certo se il tutto funzionasse realmente potrebbe divenire uno strumento assolutamente importante per difendersi dalle zanzare nei luoghi pericolosi.