C'è grande impegno da parte di tutti produttori sulla fascia media del mercato, quella fa i grandi numeri. LG ha deciso di cercare di colonizzare questo segmento con la sua serie K, declinata in ben quattro modelli. Al CES di Las Vegas li abbiamo incontrati dal vivo. Il nuovo top di gamma della serie K è il modello K10 che possiede un nuovo design con una cornice in alluminio ed un pannello frontale realizzato con la classica tecnica del 2.5D. Il display IPS ha una dimensione di 5.3 pollici e risoluzione HD. Per il resto, tecnicamente, possiede un processore Octa-Core Mediatek MT6750MT corredato da 2GB di RAM. A livello multimediale lo smartphone offre una fotocamera al posteriore da 13 megapixel con funzionalità HDR e con una anteriore con ottica grandangolare da 120 gradi per selfie allargati. Davide Fasola ce lo racconta dal vivo allo stand LG a Las Vegas.

[HWUVIDEO="2246"]LG K10 e i suoi fratelli dal vivo al CES[/HWUVIDEO]