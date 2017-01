LG G6: una nuova immagine conferma la riduzione delle cornici del display

Il 27 febbraio è sempre più veloce e con esso l'appuntamento con LG per la presentazione ufficiale del suo nuovo top di gamma che dovrebbe essere presentato proprio in quella data. Nei giorni passati era stato possibile scoprire quale risulterà essere con ogni probabilità il suo aspetto estetico anteriore grazie ad un'immagine dello smartphone. Un'immagine che ha subito evidenziato una caratteristica particolare del dispositivo che riguarda il suo display. Sì perché il nuovo LG G6 dovrebbe presentarsi agli utenti con un aspetto 2:1 e quindi con delle cornici decisamente ridotte permettendo di utilizzare una maggiore superficie dello stesso.

Una novità che sembra confermarsi grazie all'arrivo di una nuova immagine che mostra nel dettaglio proprio questa nuova caratteristica dello smartphone di LG. In questo caso si può osservare come LG abbia cercato di ridurre al massimo la cornice laterale del nuovo G6 sulla falsa riga dello Xiaomi Mi MIX. Oltre a questo, dall'immagine, è possibile anche osservare il dettaglio della cornice in alluminio completamente lavorato con la presenza di uno slot estraibile che dovrebbe permettere l'ingresso della NanoSIM e della MicroSD.

Il nuovo LG G6 dunque sembra essere stato completamente rivisto, almeno nella sua parte frontale, rispetto all'aspetto che attualmente possiede il G5 che ricordiamo, oltre ad avere la caratteristica della modularità, anche quella di un pannello frontale che sulla parte superiore tendeva a curvare. In questo caso il nuovo LG G6 cercherà di catturare l'attenzione del proprio pubblico con un nuovo pannello da 5.7 pollici con cornici appunto ridotte ed un aspetto 2:1 permettendo di ottenere addirittura il 90% della superficie utilizzabile.

Non è tutto visto che il nuovo LG G6 dovrebbe possedere lo Snapdragon 821 e non la nuova versione 835, a causa della esclusività da parte di Samsung, quindi 4GB di RAM ed uno storage interno da 64GB espandibile. Fotocamera al posteriore che dovrebbe comunque rimanere doppia e permettere dunque di mantenere quella caratteristica di ripresa in grandangolo che tanto è piaciuta agli utenti con il G5 e le serie V di LG. Per il resto lo smartph resistenza ai liquidi one possederà un sensore delle impronte digitali al posteriore, il jack per le cuffie da 3.5mm e lagrazie alla certificazione specifica.