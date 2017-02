LG G6, Samsung Galaxy Tab S3, Huawei P10 e P10 Plus, Lenovo Moto G: gli speciali da Barcellona

Uno dei dispositivi più attesi è sicuramente LG G6 , dotato di un bellissimo display da 5,7 pollici con risoluzione 2880x1440 pixel, 4GB di RAM, doppia fotocamera (una con obiettivo standard con stabilizzazione ottica e l'altro grandangolare), oltre a una batteria da 3300 mAh, utile ad una autonomia di utilizzo estesa rispetto a quanto siamo abituati. Sotto la scocca troviamo Qualcomm Snapdragon 821, mentre lo storage è di 32GB espandibili attraverso scheda microSD. La curiosità sta nel rapporto dei lati display di 18:9 e non i soliti 16:9. C'è un perché, e lo spieghiamo nell'articolo completo. Approfondimenti: LG G6 ufficiale: caratteristiche, prezzo e data di uscita in Italia .

Lenovo ha lanciato la serie Moto G, che nello specifico sono per ora i due modelli Moto G5 e Moto G5 Plus. Moto G5 possiede un processore Qualcomm Snapdragon 430 octa core a 1.4GHz con scheda grafica Adreno 505, mentre il display è un 5 pollici Full HD con 441ppi. 2GB di RAM e 16GB di memoria interna con possibilità di espansione con microSD completano la dotazione, senza dimenticare la batteria da 2800 mAh. E costa poco. Moto G5 Plus ha un display leggermente più grande, 5.2 pollici Full HD con 424 ppi, mente il SoC utilizzato è lo Snapdragon 625. Si sale sia con la memoria di sistema sia in quella storage, 3GB di RAM e 32GB (può essere espansa con MicroSD). La batteria è da 3000 mAh. Sono oggetti interessanti, credeteci, vi consigliamo di saperne di più anche grazie ai video prodotti in loco. Lenovo annuncia la nuova serie di Moto G. Ecco i nuovi Moto G5 e Moto G5 Plus.