LG G6: in rete la prima immagine reale del retro ''lucido'' del nuovo smartphone

Torniamo a parlare del futuro LG G6 che ormai con totale certezza vedrà la luce in quel di Barcellona durante il Mobile World Congress 2017. Sì perché l'azienda ha fissato l'evento per il 26 febbraio e in quella data svelerà al mondo il suo nuovo top di gamma pronto a combattere con il Galaxy S8 di Samsung e con il futuro Huawei P10, anch'esso in arrivo proprio durante la manifestazione spagnola. Se avevamo visto qualche giorno fa un prototipo del nuovo G6 di LG ripreso in alcune immagini rubate, oggi possiamo osservare quello che con ogni probabilità sarà il vero aspetto del futuro top di gamma.

L'immagine di oggi, infatti, mostra il posteriore del nuovo LG G6 che evidenzia subito molte delle caratteristiche che il nuovo dispositivo possederà. In primis la doppia fotocamera: una componente che nel corso dei mesi scorsi era apparsa subito abbastanza sicura e che viene confermata proprio grazie a questa nuova immagine. In LG dunque si punterà ancora su questo aspetto per battere la concorrenza ed effettivamente la possibilità di riprendere con una modalità grandangolare permetterà di avere un ipotetico vantaggio rispetto alla concorrenza che probabilmente non includerà tale feature.

Non è tutto perché l'immagine mostra anche la finitura della back cover del nuovo LG G6 che sembra decisamente cambiare rispetto a quella presentata lo scorso anno con l'attuale G5. Sì perché in questo caso il nuovo top di gamma possiede un corpo "glossy" ossia lucido in colorazione scura proprio come la colorazione "jet black" del nuovo iPhone 7 di Apple. Non è da escludere comunque che in LG si voglia anche presentare il nuovo G6 in diverse versioni magari con finitura lucida ma anche con un corpo completamente in metallo.

Ricordiamo che la presentazione del nuovo LG G6 è prevista per il 26 febbraio a Barcellona e chiaramente a distanza di poco meno di un mese non è da escludere che si possano ancora ricevere foto rubate dello smartphone tali da poter capire effettivamente quale sarà l'aspetto del nuovo top di gamma dell'azienda.