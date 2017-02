LG G6: ecco le prime immagini reali di un prototipo del nuovo top di gamma in arrivo

Sarà senza dubbio il vero protagonista del prossimo Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Parliamo del nuovo LG G6 in arrivo proprio durante i giorni della fiera spagnola e che da qualche mese continua a creare molta attesa sia per le sue specifiche tecniche rivelate da alcune indiscrezioni sia per le ultime immagini rubate in rete che permettono di osservare per la prima volta il posteriore dello samrtphone.

Sì perché in rete, come detto, sono spuntate le prime immagini reali dello smartphone top di gamma di LG in arrivo proprio durante l'evento del 27 febbraio nella capitale spagnola. Il nuovo LG G6 ricalca le aspettative che ormai da qualche tempo vengono rumoreggiate dalla rete. Parliamo di un aspetto frontale fortemente diverso rispetto all'attuale G5 di LG, con un display decisamente più ampio grazie alla riduzione delle cornici dello stesso che permetteranno all'utente di avere addirittura il 90% di display utilizzabile.

Ciò che invece non era ancora stato svelato da precedenti indiscrezioni è il retro dello samrtphone. In questo caso è invece possibile osservare nel dettaglio come LG per il nuovo G6 abbia mantenuto la doppia fotocamera al posteriore che con ogni probabilità sarà stata migliorata a livello prestazionale ma che di certo permetterà di realizzare scatti grandangolari. Al di sotto del doppio sensore è presente il sensore delle impronte digitali circolare e posizionato proprio come quello dello scorso anno e dunque in una posizione decisamente comoda a differenza di quello che potrebbe aver deciso Samsung con il Galaxy S8.

Dalle immagini è possibile osservare una back cover in plastica ma sembra che tale scelta sia stata realizzata solo per questo prototipo per rendere più facile realizzare test preproduzione e non dunque per il prodotto finale che verrà invece equipaggiato con un corpo completamente in alluminio. Presente nella parte inferiore la griglia dell'altoparlante, quindi la porta USB Type-C e chiaramente il foro del microfono.

Ricordiamo come il nuovo LG G6 dovrebbe montare un processore Snapdragon 821 e non il nuovo 835 che potrebbe rimanere momentaneamente esclusivo di Samsung e del suo Galaxy S8, quindi 4GB di RAM, storage interno a partire da 64GB espandibili con MicroSD, certificazione per la protezione da polvere ed acqua.