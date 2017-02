LG G6: ecco l'immagine che confronta il nuovo smartphone con il passato LG G5

Il nuovo LG G6 verrà presentato domenica 26 febbraio durante lo speciale evento indetto da LG a Barcellona. Di certo ormai l'aspetto e tutte le informazioni più importanti sul nuovo smartphone dell'azienda sono state svelate tramite immagini rubate o indiscrezioni da fonti certe. Manca chiaramente l'ufficializzazione ma è chiaro che il nuovo top di gamma di LG sarà proprio come lo abbiamo visto durante le scorse settimane. Giunge oggi però una nuova immagine interessante che pone a confronto diretto il nuovo smartphone di LG con la sua versione precedente ossia il G5.

In questo caso dal confronto diretto dei due dispositivi si capisce molto bene il grande lavoro realizzato da LG per riuscire ad ottimizzare al massimo le dimensioni dello smartphone aumentando quindi la superficie utilizzabile mantenendo però le dimensioni del precedente device. In poche parole si può osservare come i due dispositivi risultino uguali in altezza e in larghezza ma con la differenza che il nuovo LG G6 possederà un display da 5.7 pollici mentre il suo precedente LG G5 si era fermato ad una dimensione di 5.3 pollici.

Elevato rapporto dunque tra schermo e scocca che nel nuovo LG G6 prevede quasi l'azzeramento delle cornici permettendo dunque di avere una maggiorazione del display ma non dello smartphone vero e proprio. Sarà oltremodo interessante capire come l'azienda sia riuscita a realizzare la sua interfaccia grafica che sappiamo è stata modificata proprio in relazione al nuovo aspetto del pannello anteriore che possiede un cosiddetto aspect ratio 2:1 decisamente inusuale per uno smartphone.

Per il resto sappiamo che lo smartphone dovrebbe possedere lo Snapdragon 821, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna con possibile espansione tramite l'utilizzo della MicroSD. Quindi una doppia fotocamera al posteriore che permetterà di scattare foto anche con visione grandangolare come LG ha abituato ormai dallo scorso anno. Batteria da 3200 mAh e la certificazione IP 68 per la protezione da acqua e polvere. Non rimane dunque che attendere la presentazione ufficiale del nuovo LG G6 in quel di Barcellona con le immagini e i video hands-on che realizzeremo in diretta.