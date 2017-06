LG G6+ è ufficiale. Versione rinnovata con storage da 128GB, software aggiornato e nuovi colori

LG G6+ è la nuova versione del top di gamma dell'azienda sudcoreana. Uno smartphone che in tutto e per tutto, a livello di design, non si discosta dall'attuale smartphone presentato in concomitanza del MWC 2017 ma che vede delle novità per quanto concerne alcune specifiche tecniche dei propri componenti. Non solo perché l'azienda introduce anche nuove colorazioni puntando ad una personalizzazione quanto mai efficace per tutti gli utenti e soprattutto aggiorna lato software l'interfaccia grafica con nuove funzionalità.

Il nuovo LG G6+ dunque mantiene inalterato il design dell'attuale versione (non Plus) permettendo agli utenti di utilizzare un display da 5.7 pollici QHD con cornici ridotte al massimo e inserito in una scocca in alluminio e vetro impermeabile. Al suo interno presente lo Snapdragon 821 che dunque non viene aggiornato con il nuovo Qualcomm Snapdragon 835 presente già in altri device. Anche la RAM viene mantenuta a 4GB mentre lo storage interno aumenta fino a 128GB permettendo dunque agli utenti di avere maggiori opportunità sull'archiviazione.

Differenze giungono anche lato audio visto che l'azienda pone in confezione auricolari B&O Play che permettono di sfruttare al massimo la componente Quad DAC già esistente nella prima versione dello smartphone. Cambiamenti arrivano anche per quanto riguarda le colorazioni con la nuova Optical Marine Blue e la Optical Terra Gold che si aggiungono a quelle che già odiernamente esistono.

Le novità non finiscono qui visto che LG ha deciso di aggiungere in LG G6+ alcune novità a livello software che l'azienda provvederà a portare anche sul "vecchio" G6. In questo caso parliamo di tre nuove funzionalità quali la "Face Print" ossia la possibilità di sbloccare il device con il riconoscimento facciale attivato solo quando il telefono viene preso in mano e inquadra un viso. In arrivo anche la "Low Power Consumption" che risulta essere una funzionalità intrinseca della CPU di Qualcomm capace di sfruttare il Contextual Hub Runtime Environment (CHRE) di Google permettendo la raccolta di dati per migliorare l'esperienza dell'utente, sfruttando il meno possibile la batteria. Infine in arrivo anche la "Covered Lens Warning" che avvertirà l'utente nel caso in cui durante uno scatto lo stesso abbia inavvertitamente posto un dito o parte dello stesso nell'inquadratura.

Al momento purtroppo il nuovo LG G6+ è stato presentato ufficialmente per il mercato asiatico anche se non sono stati resi disponibili i prezzi di vendita. Inoltre non ci sono al momento informazioni sulla concreta possibilità che il device arrivi anche in Italia e dunque dovremo attendere comunicazioni future.