LeEco Le Max 2 senza cornici e con SD820 a soli 240 Euro, e altre offerte su TomTop

Non serve più spendere una fortuna per avere uno smartphone utilizzabile e versatile, e su questa regola stanno puntando molti produttori cinesi che offrono un buon hardware abbinato ad Android e prezzi di listino molto convenienti. Il portale di e-commerce TomTop offre diversi prodotti a prezzi molto interessanti e fra le offerte limitate attive in questi giorni troviamo smartphone, tablet e accessori di diverso tipo, come auricolari e visori per la realtà aumentata. Nella pagina trovate le nostre segnalazioni sui prodotti più convenienti in questo momento su TomTop.

Oukitel U13 è uno smartphone compatibile con le reti 4G che adotta un display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD. Al momento è in flash sale al prezzo di 122,19 Euro, decisamente contenuto se rapportato alle sue caratteristiche. Viene fornito con Android 6.0 Marshmallow e utilizza un sensore biometrico per la scansione delle impronte, una CPU MediaTek da 8-core con 3 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile, e due fotocamere rispettivamente da 13 e 8 megapixel per il modulo principale e quello frontale. L'ideale per chi vuole spendere pochissimo. Compralo qui.

Più interessante il modello LeTV LeEco Le Max 2, smartphone di fascia alta ad un prezzo estremamente competitivo. Dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 820 a 64-bit supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage non espandibili, il tutto a soli 240,63 Euro. Un'occasione da non perdere per chi è alla ricerca di uno smartphone senza compromessi ad un prezzo ridicolo. La batteria è da 3.100 mAh, le fotocamere da 21 MP e 8 MP, il tutto con un display da 5,7 pollici con cornici ridotte ai lati a risoluzione Quad HD. Compralo qui.

Jumper EXpad 6 è un tablet con Windows 10 proposto a 169,19 Euro. Utilizza un processore Intel Atom X5 Z8350 con architettura Cherry Trail, coadiuvato da 4 GB di memoria RAM DDR3L e 64 GB di storage su memoria eMMC con possibilità di espansione via microSD. Il display è da 11,6 pollici e supporta la risoluzione 1920x1200, quindi con aspect-ratio di 16:10 e non 16:9 come altri modelli simili. Il tablet adotta una batteria da ben 7000 mAh e dispone di una fotocamera frontale che può scattare foto da 2 Megapixel. Compralo qui.

In offerta su TomTop troviamo anche un paio di auricolari stereo Bluetooth OY3-S dal prezzo incredibilmente basso: solamente 5,63 Euro con il codice sconto 36V2872. Sono di tipo in-ear e progettati principalmente per l'uso durante attività sportive, quindi si inseriscono stabilmente nel padiglione auricolare senza rischi di cadute. Si caricano in 2 ore e possono riprodurre musica o altri contenuti per un massimo di 3,5 ore con una singola carica. Dispongono anche di un microfono e si collegano alla sorgente via Bluetooth 4.1. Comprali qui.

L'ultimo prodotto in sconto è lo Xiaomi HD 3D VR Glass Virtual Reality Headset, ovvero un visore per la VR universale, che può essere utilizzato con smartphone da 4,7 a 5,7 pollici di dimensioni, sia iPhone che dispositivi Android. Il visore costa solamente 9,39 Euro e rappresenta una delle soluzioni più economiche per sfruttare la realtà virtuale all'interno di dimostrazioni di design, esperienze tridimensionali o contenuti video a 360°. Facile da installare, si abbina all'app Xiaomi dedicata per la gestione semplificata. Compralo qui.