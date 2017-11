LEAGOO T5c: avviate le prenotazioni. Ecco come pagarlo meno di 2 dollari

Il nuovo LEAGOO T5c è ufficiale e con esso anche le immagini che lo ritraggono per la prima volta mostrando il suo design al pubblico come anche le sue specifiche tecniche. Il nuovo smartphone dell'azienda cinese è stato dunque svelato e a differenza delle precedenti indiscrezioni che lo vedevano dotato di chipset Octa-Core MediaTek, possederà in verità un processore già noto agli utenti ossia lo Spreadtrum SC9853i, realizzato da un produttore specializzato proprio su CPU a medio raggio.

Il nuovo LEAGOO T5c è il primo smartphone dotato di questo nuovo processore SC9853i costruito su di un processo produttivo a 14nm di Intel e capace di raggiungere ottime prestazioni mantenendo un elevata efficienza energetica. Secondo i dati ufficiali di Spreadtrum, SC9853i è un chipset Octa-Core con frequenza da 1.8Ghz e il risultato dei benchmark Antutu dimostrano come il nuovo processore sia il 39% più potente del rivale MediaTek MT6750, in cui le prestazioni in single-core e le prestazioni multi-core si mantengono maggiori del 25% e del 36% rispetto a quelle del MediaTek MT6750. Grazie alla tecnologia Intel con processo a 14mm FinFET, l'efficienza energetica del nuovo Spreadtrum SC9853i è addirittura migliore di quella del processo a 28nm del MediaTek MT6750.

LEAGOO T5c sarà dotato oltre alla CPU di nuova generazione anche di un doppio sensore fotografico al posteriore realizzato da Samsung da 13MP+2MP, quindi un display da 5,5 pollici SHARP Full HD IPS. Ha una memoria con 3GB di RAM ed uno storage interno da 32GB.

Non solo perché anche l'autonomia è importante sul nuovo Leagoo T5c visto che possiede una grande batteria LG da 3.000 mAh con carica rapida 5V2A. Presente anche un sensore delle impronte digitali posto nella parte anteriore per lo sblocco istantaneo ma in totale sicurezza.

Come smartphone di fascia media, LEAGOO T5c ha un ottimo prezzo rapportato alle sue prestazioni e alle sue specifiche. In questo caso il prezzo deciso dall'azienda per l'acquisto del nuovo LEAGOO T5c è pari a 129.99$ e le previsione vedono una produzione di massa già attiva con una spedizione entro il 5 dicembre. Indovina che la pre-vendita di T5c è prossima.

La prevendita è in arrivo e per cinque fortunati sarà possibile pagare il nuovo LEAGOO T5c solo 1,99 dollari come spiegato in questa pagina ufficiale del produttore.