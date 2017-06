Leagoo T5 pronto al preordine in tutto il mondo con la possibilità di vincere 50$ di accessori

Leagoo ha avviato i preordini per il suo nuovo Leagoo T5, uno smartphone dalle specifiche decisamente interessanti che vanno oltretutto viste in relazione al prezzo di vendita, di soli 199.99$, del device che potrà dire la sua nei confronti anche di più blasonati smartphone della concorrenza. In questo caso l'avvio dei preordini permette agli utenti di poter vincere accessori per oltre 50 dollari e lo smartphone stesso. Per poter partecipare all'estrazione basterà inserire la propria mail nell'apposito form e permettere al sistema di poter essere selezionato.

Il nuovo Leagoo T5 è caratterizzato da un comparto multimediale importante grazie alla presenza di una fotocamera Sony costituita da un doppio sensore con cam principale da 13Mp e cam secondaria da 5MP. Le aspettative sono decisamente elevate visto che i sensori risultano possedere un'apertura focale da f/2.0 con un autofocus capace di mettere a fuoco in soli 0.1 secondi.

Tutto questo permetterà ottimi scatti con qualità elevate ma soprattutto Leagoo si è concentrata sulla possibilità di dare il classico effetto Bokeh, tanto di moda al momento, con risultati da vero top di gamma. In questo caso il soggetto in primo piano risulterà più nitido mentre lo sfondo verrà "sfocato" proprio come avviene con una fotocamera professionale. Anche i selfie potranno risultare interessanti grazie alla presenza di una cam anteriore da 13MP capace di catturare tanta luce permettendo scatti luminosi anche in assenza di luce.

A livello hardware lo smartphone viene alimentato dal processore MediaTek MT6750T Octa-Core che permetterà grazie anche a 4GB di RAM di ottenere risultati più che soddisfacenti anche durante sessioni di gioco o di lavoro impegnative mantenendo molteplici applicazioni in multitasking.

Per quanto riguarda invece il design lo smartphone possiede un corpo realizzato completamente in alluminio con un aspetto arrotondato e decisamente al passo con i tempi soprattutto con gli smartphone concorrenti più importanti. Solo 7.9 millimetri di spessore che nascondono comunque una batteria da 3000 mAh prodotta da LG e capace di supportare la ricarica veloce. Oltretutto l'azienda dichiara consumi ridotti grazie all'ottimizzazione del software e del processore con possibilità di raggiungere addirittura le 20 ore continuative di chiamate o le 36 ore di utilizzo quotidiano.

Il display del nuovo Leagoo T5 è un'unità Sharp da 5.5 pollici IPS in risoluzione Full HD e protetta da un pannello in Gorilla Glass 4. Un display che possiede ben 400 ppi e che grazie alla rifinitura da 2.5D riesce a donare un aspetto premium che di certo non può essere sottovalutato nell'acquisto dello stesso.

A livello di connettività presente un modulo per il supporto alla rete LTE 4G di cat. 6 che permetterà agli utenti di utilizzare il device in tutto il mondo con un download da 300 Mbps. Infine presente anche un sensore per le impronte digitali nella parte anteriore che potrà sbloccare lo smartphone in modo sicuro ma anche altrettanto velocemente.

Il nuovo Leagoo T5 può dunque essere preordinato direttamente a questa pagina ad un prezzo di soli 199.99$ con la possibilità di poter vincere 50$ di accessori.