Leagoo S8 Pro a soli 249,99 dollari: 50 dollari di sconto in prevendita

Di recente Leagoo ha lanciato un nuovo smartphone full-screen, il Leagoo S8 Pro, che implementa il processore MediaTek Helio P25 da 2,6 GHz e 6 GB di RAM. La caratteristica esclusiva rimane comunque il suo display da 18:9 che copre quasi l'intera superficie frontale, nello specifico un pannello Sharp in-cell Full HD+ dalla diagonale di 5,99 pollici.

Leagoo S8 Pro utilizza un pannello con rapporto schermo-cornici dell'85%, una luminosità massima di 450 cd/m², una densità di pixel di 403 PPI e un gamut dell'85% sullo standard NTSC. La società ha dichiarato che il suo diretto concorrente è Galaxy S8 Plus, ma ovviamente si tratta di due dispositivi dalla "stazza" molto diversa con un diverso posizionamento di mercato.

Il terminale cinese dispone di un lettore d'impronte posizionato sul retro capace di sbloccare il terminale in soli 0,1 secondi. La fotocamera posteriore utilizza due moduli diversi, uno con un sensore OV da 13 MP e l'altro con un sensore Samsung da 5 MP.

Il dispositivo è spesso solamente 7,9 millimetri e adotta per il frame laterale una lega di zinco con tecnologia CNC trattata con un processo di sabbiatura abrasiva in modo da migliorare il grip. Il frame si congiunge senza soluzioni di continuità con le due superfici in vetro, offrendo una sensazione elegante e premium durante l'uso.



Leagoo S8 Pro

Leagoo S8 Display 5,99" 2160x1080 5,72" 1440x720 CPU Helio P25 8-core MTK6750T 8-core RAM 6 GB 3 GB Storage 64 GB 32 GB Fotocamere 13 + 5 MP

13 MP Dual-Cam 13 + 2 MP

8 + 2 MP Batteria 3.050 mAh 2.940 mAh Dimensioni 157,8 x 74,5 x 7,9 mm 153,5 x 70,7 x 8,8 mm Prezzo 249,99 dollari 119,99 dollari

Leagoo S8 Pro adotta una cover posteriore con finitura lucida "3D" capace di offrire un'esperienza visiva di alto livello. La stessa nasconde una batteria LG da 3.050 mAh ad alta densità, compatibile con la ricarica rapida mediante l'adattatore offerto in dotazione da 9V-2A. Con 30 minuti di carica al giorno si può ottenere un'autonomia che consente di portare a termine l'intera giornata.

Leagoo S8 Pro viene proposto in prevendita su Banggood.com al prezzo di 249,99 dollari, con uno sconto di 50 dollari sul listino originale.

La compagnia ha anche rilasciato un dispositivo di fascia più bassa, Leagoo S8, con display più piccolo a risoluzione HD+ (1440x720) con una diagonale da 5,72 pollici. Il processore integrato è un MediaTek MTK6750T, con 3 GB di RAM e uno storage Sandisk da 32 GB. Lo smartphone utilizza anch'esso un doppio modulo sia per la fotocamera posteriore che per quella anteriore (13+2 e 8+2 MP), caratteristica insolita per un dispositivo con un prezzo così basso.

Leagoo S8 costa attualmente 119,99 dollari all'interno della fase di prevendita su Banggood.com, con uno sconto anche in questo caso di 5 dollari.