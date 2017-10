Leagoo S8 e Leagoo S8 Pro: 50% di sconto in tutto il mondo durante la pre-vendita

Da quando Samsung ha rilasciato i suoi ultimi top di gamma, Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus, i produttori di telefoni cellulari di tutto il mondo hanno seguito i principi del design adottati dai coreani per lanciare i propri smartphone full-screen. Ad oggi i dispositivi con display da 18:9 sono decisamente popolari sul mercato come risultato dei progressi svolti in fase di produzione e l'aumento delle rese dei display full-screen nelle catene di fornitura.

In qualità di produttore emergente di smartphone, Leagoo seguirà la tendenza e rilascerà smartphone full-screen di alta qualità a prezzi abbordabili, e il 28 settembre ha annunciato infatti due dispositivi con display da 18:9: Leagoo S8 Pro e Leagoo S8. I due modelli sono in pre-vendita a partire dal 16 ottobre e, oltre al design all-screen, puntano ad invogliare l'utente con prezzi particolarmente aggressivi. In più, la compagnia propone per il pre-order uno sconto del 50%!

Clicca qui per saperne di più sulla campagna promozionale, che terminerà il prossimo 22 ottobre.

Leagoo S8 Pro

Specifiche tecniche:

Display : 5.99" Sharp 18:9 - 2160x1080

: 5.99" Sharp 18:9 - 2160x1080 CPU : MediaTek Helio P25 2.6Ghz

: MediaTek Helio P25 2.6Ghz RAM : Samsung 6GB LPDDR4X

: Samsung 6GB LPDDR4X Storage : Sandisk 64GB eMMC 5.1

: Sandisk 64GB eMMC 5.1 Fotocamera posteriore : OV 13.0MP + Samsung 5MP Dual

: OV 13.0MP + Samsung 5MP Dual Fotocamera frontale : Samsung 13.0 MP

: Samsung 13.0 MP Batteria : LG 3050mAH con Quick Charge 9V-2A

: LG 3050mAH con Quick Charge 9V-2A Sensore d'impronte : posteriore da 360°

: posteriore da 360° Prezzo: $ 299,99

Leagoo S8 Pro usa uno schermo da 5,99" a risoluzione Full HD+ con densità dei pixel di 403 PPI, rapporto di contrasto 1500:1 e gamut dell'85% sullo standard NTSC. La luminosità massima del pannello è di 450 cd/m² in modo da poter essere utilizzato efficacemente sia in spazi interni, che esterni. La caratteristica peculiare di questo modello è data dalle dimensioni del display in relazione a quelle della scocca: nonostante la diagonale sia di quasi 6 pollici, infatti, lo smartphone può essere maneggiato comodamente anche con una sola mano.

Sotto la scocca troviamo un processore octa-core da 2,6 GHz, in modo da gestire gli incarichi di tutti i giorni fluidamente e offrire prestazioni del 50% superiori con giochi e video rispetto alla scorsa generazione. Il tutto consumando meno.

Il processore usato (MediaTek Helio P25) garantisce un buon bilanciamento fra prestazioni ed efficienza energetica, e viene abbinato a 6 GB di RAM LPDDR4X, memoria del 50% più veloce rispetto alle LPDDR3, riducendo del 20% il consumo energetico e aumentando del 32% le performance in multitasking.

Con una fotocamera OV da 13 MP abbinata ad una Samsung da 5 MP, e con gli obiettivi f/2.0, Leagoo S8 Pro permette di sfruttare un quantitativo di luce del 20% superiore rispetto agli obiettivi con apertura f/2.2, garantendo all'utente di scattare foto anche in condizioni di scarsa luminosità.

Un'apertura più ampia consente anche una profondità di campo ridotta, una luminosità delle foto maggiore e un auto-focus più rapido, oltre ad altri benefici. Con un'apertura f/2.0 per la fotocamera frontale Samsung da 13 MP, lo smartphone consente di scattare selfie luminosi anche in ambienti bui.

Leagoo S8 Pro sfrutta una tecnologia di ricarica rapida attraverso un adattatore 9V/2A offerto in dotazione che consente di caricare il dispositivo dallo 0 al 50% in soli 30 minuti.

Leagoo S8

Specifiche tecniche:

Display : 5.72" Sharp 18:9 - 1440x720

: 5.72" Sharp 18:9 - 1440x720 CPU : MediaTek MT6750T Ghz

: MediaTek MT6750T Ghz RAM : 3GB

: 3GB Storage : 32GB

: 32GB Fotocamera posteriore : Sony 13.0MP + 2MP Dual

: Sony 13.0MP + 2MP Dual Fotocamera frontale : OV 8.0MP + 2.0MP

: OV 8.0MP + 2.0MP Batteria : LG 2940mAH con Quick Charge 5V-2A

: LG 2940mAH con Quick Charge 5V-2A Sensore d'impronte : posteriore da 360°

: posteriore da 360° Prezzo: $ 169,99

Leagoo S8 è il primo smartphone con display full-screen da 18:9 e sistema quad-cam. Utilizza due fotocamere da 8+2 MP per la parte frontale e un doppio modulo Sony da 13+2 MP per quella posteriore, con obiettivi f/2.0 che consentono di catturare il 20% di luce in più rispetto all'apertura f/2.2. Questo consente, come con S8 Pro, di scattare anche in condizioni di scarsa luminosità.

Anche Leagoo S8 adotta un display full-vision con cornici ultra-ridotte da 1 millimetro, il quale occupa l'85% dell'intera superficie frontale consegnando all'utente un'esperienza d'uso molto immersiva.Con un frame in metallo CNC e una scocca posteriore progettata con precisione, Leagoo S8 offre una prese confortevole e bella a vedersi, coniugando un design industriale elegante e ottimi materiali. Lo smartphone è inoltre spesso solamente 69 millimetri.

Sfruttando il processore MediaTek MT6750 e 3GB di RAM di produzione Samsung, lo smartphone offre ottime prestazioni anche in multitasking. Il processore non solo offre prestazioni stabili e un consumo energetico ridotto, ma fornisce anche un'elevata efficienza e una buona esperienza nella gestione degli incarichi grafici.