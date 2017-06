Leagoo riserva uno sconto di 20$ agli utenti per il nuovo M5 Edge

LEAGOO ha presentato il suo nuovo M5 Edge, uno smartphone caratterizzato da un design quanto mai particolare e soprattutto elegante. Effettivamente la doppia curvatura del display anteriore ma anche un aspetto premium non possono passare inosservati agli occhi degli utenti che potranno oltretutto ottenere il device al prezzo di 99,99$ con un ulteriore sconto di 20$ se si sottoscriveranno direttamente nel portale del produttore che aggiungerà anche un grazioso regalo.

Il nuovo LEAGOO M5 Edge riprende quello che il più importante produttore al mondo, Samsung, ha realizzato sulla propria serie S. Parliamo chiaramente del display con doppia curvatura che l'azienda cinese ha deciso di proporre agli utenti nel proprio M5 Edge permettendo di ottenere uno smartphone con soluzioni tecniche di alto livello ma ad un prezzo da vero entry level. Il nuovo M5 Edge dunque si propone con un display da 5 pollici IPS dalla risoluzione HD ossia 1280 x 720 pixel caratterizzato però da una finitura 2.5D e con una superficie utile ed utilizzabile pari all'80% del totale.

Da sottolineare anche la presenza della tecnologia On-Cell che permette di ridurre la distanza tra il pannello vero e proprio e il vetro in modo tale da ottenere la migliore qualità di "tocco" sul display per l'utente e migliorare addirittura gli angoli di visione che risultano pari a 178 gradi.

L'oscurità non è un problema per il nuovo LEAGOO M5 Edge vista la presenza al posteriore di una fotocamera da 13 megapixel con apertura focale f/2.0 e la caratteristica di essere costituita da 4 lenti assemblate assieme che permettono ottimi risultati in termini qualitativi con la cattura di un quantitativo importante di luminosità che si traduce in buoni risultati negli scatti.

Lo smartphone possiede un telaio in metallo risultato di una costruzione a leghe di alluminio rifinita con sabbiatura avanzata che prevede oltre 120 passaggi e ben 180 ore di lavoro. Il telaio in metallo però si adatta perfettamente al corpo posto in assemblaggio grazie ad una lavorazione CNC avanzata che pone massima continuità all'intero smartphone e soprattutto eleganza a vista.

Le altre specifiche vedono il nuovo LEAGOO M5 Edge caratterizzato da un processore MediaTek MT6737 Quad-Core accompagnato da 2GB di RAM e da 16GB di memoria interna. A questo vi è da aggiungere la presenza una batteria removibile e di un vano che permetterà all'utente di utilizzare il device anche con una doppia SIM.

LEAGOO M5 Edge viene proposto solo fino al 16 Giugno ad un prezzo esclusivo di 99,99$ a cui potrà essere aggiunto uno sconto di 20$ con un regalo a sorpresa a chiunque si sottoscriverà nel portale ufficiale del produttore nello specifico form. Per qualsiasi altra informazione su LEAGOO M5 Edge potete andare direttamente a questa pagina.