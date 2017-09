LEAGOO pronta a presentare due nuovi smartphone ''borderless'': S8 ed S8 Pro

LEAGOO è pronta a commercializzare due nuovi smartphone: LEAGOO S8 e S8 Pro. Device al passo con i tempi visto che possederanno uno stile decisamente premium e soprattutto un display che elimina completamente le cornici e in formato 18:9. Un passo importante per l'azienda cinese che in questo modo potrà contare su due dispositivi capaci di allinearsi con gli altri produttori e dunque aggredire il mercato che negli ultimi tempi sta andando proprio verso quella direzione almeno per quanto riguarda i display.

Il nuovo LEAGOO S8 vedrà la presenza di un display da 5.72 pollici in HD+ ossia con risoluzione di 1440x720 pixel con la presenza di un processore MediaTek MT6750T con clock fino a d 1.5GHz e coadiuvato dalla presenza di 3GB di RAM ed uno storage interno da 32GB. A livello multimediale il nuovo smartphone dell'azienda vede la presenza di una doppia fotocamera al posteriore da 13MP+2.0MP di Sony ed una cam frontale sempre doppia con sensori da 8MP+2MP per i selfie. La batteria sarà da 3.050 mAh che di certo permetterà una buona autonomia e soprattutto si potrà ricaricare il device velocemente vista la presenza anche della ricarica veloce. Il nuovo LEAGOO S8 verrà venduto ad un prezzo di 169.99$ direttamente nel mese di ottobre.

LEAGOO S8 Pro invece vede l'utilizzo di un display da 5.99 pollici in risoluzione Full HD+ ossia di 2160x1080 pixel con form factor in 18:9. In questo caso il nuovo smartphone della casa cinese vede la presenza di un comparto tecnico fotografico decisamente importante con una doppia fotocamera al posteriore realizzata da Samsung di cui purtroppo al momento non si conoscono le specifiche. Il device verrà mosso da una CPU con clock a 2,6GHz caratterizzato da Otto Core. In questo caso si sa che il prezzo di vendita dello smartphone sarà di 299.9$ e dunque interessante sarà scoprire poi le altre specifiche tecniche.