LEAGOO presenta ufficialmente i nuovi S8 e S8 Pro: gli smartphone con display 18:9

LEAGOO ha presentato ufficialmente una nuova serie di smartphone caratterizzati da display in form factor 18:9 e soprattutto con specifiche tecniche interessanti in relazione al prezzo di vendita. La ricerca dello smartphone perfetto è sempre attiva e le aziende produttrici di questi device cercano di differenziarsi non solo per le specifiche tecniche ma soprattutto per componenti che negli ultimi tempi sembrano andare verso il display che riduce sempre di più le cornici. Ecco che anche LEAGOO vuole percorrere tale strada e tramite il suo CEO, Mr. Johnson, ha annunciato l'arrivo sul mercato dei nuovi LEAGOO S8 e S8 Pro.

I due device si differenziano per le loro specifiche tecniche ma hanno come comune denominatore la presenza di un pannello in formato 18:9 che dunque permetterà di ottenere una migliore ergonomia e automaticamente una migliore presa durante l'uso quotidiano. Il nuovo LEAGOO S8 possiede dalla sua un display da 5.72 pollici SHARP con risoluzione di 1440x1080 pixel. Al suo interno l'azienda ha deciso di porre un processore MediaTek MT6750T con un clock da 1.5GHz e coadiuvato da 3GB di RAM ed uno storage interno di 32GB.

A livello multimediale parliamo della presenza di una doppia fotocamera al posteriore Sony da 13MP+2MP un po' come avviene per la frontale che vede la presenza di un doppio sensore ma da 8MP+2MP. Batteria importante da 3.050 mAh realizzata da LG e in possesso anche della ricarica rapida, strumento senza dubbio importante per ottenere subito nuove ore di utilizzo.

Ben più importanti invece le specifiche tecniche del nuovo LEAGOO S8 Pro che vede la presenza di un pannello anteriore da 5.99 pollici sempre SHARP ma con risoluzione di 2160x1080 pixel a questo si aggiunge poi un processore sempre MediaTek ma Helio P25 che riuscirà a raggiungere un clock massimo di 2.6GHz grazie anche alla presenza di 6GB di RAM.

Nessun problema di archiviazione vista la presenza di uno storage interno da 64GB come nessun problema vi sarà per i contenuti multimediali con una doppia fotocamera al posteriore da 13MP+5MP. Anteriormente invece un singolo sensore da ben 13MP realizzato da Samsung. Infine la batteria sarò la stessa della versione S8 con 3.050 mAh

Passiamo ora ai prezzi dei due device che sono stati posti in pre-ordine da LEAGOO nel proprio portale. In questo caso il LEAGOO S8 viene venduto ad un prezzo di 169.99$ mentre il LEAGOO S8 Pro possiede un prezzo di listino pari a 299.99$. Iscrivendosi nelle due pagine con la propria mail sarà possibile ottenere uno sconto di 50$.