Leagoo Kiicaa Mix: il nuovo smartphone dell'azienda cinese avrà 3 versioni a partire da 89.99$?

Leagoo, azienda cinese famosa per la realizzazione di smartphone sempre innovativi e soprattutto invidiabili nel rapporto qualità e prezzo, ha in programma di rilasciare un nuovo smartphone capace di raccogliere la moda del momento ossia l'utilizzo di un display a tutto schermo capace di permettere un utilizzo ancora migliore rispetto agli odierni smartphone. In questo caso parliamo del nuovo Kiicaa Mix che è stato svelato dall'azienda direttamente nella sua pagina di Facebook e che di certo a livello di design non ha nulla da invidiare ai più blasonati Samsung o Xiaomi Mi Mix.

Leagoo dopo aver lanciato il suo nuovo Kiicaa S8, che ha voluto seguire la moda del nuovo formato 18:9 per quanto concerne il display, ha deciso di fare ancora di più e con il nuovo Kiicaa Mix di certo potrà accontentare tutti gli utenti che in qualche modo amano uno smartphone "All-screen design" ossia completamente borderless e dunque con l'eliminazione delle classiche cornici che ancora osserviamo negli attuali dispositivi.

Bello da vedere il nuovo Leagoo Mix che stando alla casa madre possedere un pannello da 5.5 pollici ma con dimensioni in mano decisamente inferiori proprio grazie all'estensione a tutto schermo quindi al posteriore una doppia fotocamera e non solo anche la presenza di un sensore delle impronte digitali nella parte anteriore per la massima sicurezza. Secondo le indicazioni dell'azienda cinese, il nuovo Leagoo Kiicaa Mix, arriverà sul mercato durante il prossimo mese di agosto.

Leagoo non aveva ancora annunciato quali fossero le specifiche tecniche del nuovo device e soprattutto a che prezzo sarebbe stato venduto ma il solito Evan Blass, alias @evleaks, ha apertamente dichiarato come il nuovo Leagoo Mix arriverà in tre diverse configurazioni che varieranno in base alla RAM e alla ROM.