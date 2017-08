LEAGOO è il primo partner telefonico del Tottenham Hotspur Football Club

La famosa azienda cinese produttrice di smartphone LEAGOOha siglato un accordo di sponsorizzazione con il Tottenham Hotspur Football Club, la squadra di calcio inglese. Un accordo importante per entrambe le aziende che fanno parte di un piano strategico quinquennale tra le due parti che inizierà da questo mese proseguirà fino al 2022.

Negli ultimi anni non sembra più raro vedere un matrimonio tra lo sport e le aziende produttrici di smartphone. Abbiamo visto come l'azienda VIVO abbia siglato una partnership con la Coppa del Mondo FIFA, ma anche OPPO e con il Barcellona Football Club o addirittura Huawei con Messi. Su questa linea ecco arrivare anche la collaborazione tra LEAGOO e Tottenham Hotspur pronta a promuovere gli appassionati di smartphone e tecnologia con i tifosi del Tottenham.

Come partner ufficiale esclusivo del Tottenham Hotspur Football Club, LEAGOO lancerà campagne strategiche di marketing e pubblicità in tutto il mondo in alleanza con la quadra inglese per i prossimi cinque anni. Tra di esse ecco il rilascio di un nuovo LEAGOO T5 personalizzato proprio con il logo della squadra di calcio capace di celebrare la collaborazione.

Ricordiamo come il nuovo LEAGOO T5 presentato dall'azienda cinese possegga specifiche tecniche di sicuro interesse come il display, prodotto da Sharp, da 5.5 pollici a risoluzione Full HD e protetto da una lastra di Gorilla Glass 4. Sotto la scocca presente un SoC MediaTek MT6750T Octa-Core da 1,5GHz supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage integrato espandibile. Le memorie sono tutte progettate da Samsung, mentre lato software troviamo Android 7.0 Nougat. LEAGOO T5 utilizza due fotocamere per il posteriore: la principale ha un sensore da 13 megapixel, mentre la secondaria un modulo da 5 megapixel. Sulla parte frontale troviamo invece un'unità da 13 megapixel. I moduli sono realizzati da Sony, e fanno affidamento ad obiettivi f/2.0 con cinque elementi.

