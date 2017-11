Le offerte per il giorno dei single a tema Xiaomi su Geekbuying

Se volete acquistare un terminale Xiaomi a prezzo davvero concorrenziale fareste bene a dare un occhio alle offerte di Geekbuying per il Singles' Day. Fra le altre iniziative, un coupon che vi permette di acquistare uno Xiaomi Mi Notebook Pro con CPU Intel Intel Core i7-8550U, GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 e SSD da 256 GB a meno di mille euro. Attenzione, però, perché i pezzi disponibili sono limitati e la validità del coupon circoscritta nel tempo.

Il Singles' Day cinese è fissato non a caso per l'11 novembre: la data è, infatti, scelta perché formata solo da 1, per una festività che intende rafforzare il valore dell'individuo in quanto tale. Per l'occorrenza anche Geekbuying proporrà sconti decisamente interessanti per qualsiasi tipo di utente, e su prodotti anche diversi rispetto agli Xiaomi che trovate in questa pagina.

Xiaomi Mi 5X - Compralo su Geekbuying Prezzo: €171,65



Xiaomi MI 5X è l'interessante smartphone del produttore cinese. E' capace di collegarsi alle reti 4G ed è dotato di processore octa-core che opera alla frequenza di 2 GHz e di GPU Adreno 506. Gli utenti di Xiaomi MI 5X dispongono di due fotocamere, da 12 megapixel per quanto riguarda quella posteriore e da 5 megapixel per quella frontale. Lo smartphone equipaggia 4 GB di RAM e di 64 GB di memoria di storage, mentre il display è da 5,5 pollici a risoluzione FullHD 1920x1080 Pixel di tipo LTPS e densità di pixel pari a 403 ppi.

Xiaomi Mi Notebook Pro - Compralo su Geekbuying Prezzo: €909,79

Coupon: 16GBMINTPRO



Xiaomi Mi Notebook Pro è dotato di hardware notevole, capace di offrire prestazioni importanti anche in ambito videoludico. Al di là della CPU Intel Intel Core i7-8550U, della GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 e dell'SSD da 256 GB, questo portatile vanta il display FullHD da 15,6 pollici e supporto WiFi Dual Band 2.4GHz / 5.0GHz. Equipaggia anche il lettore di impronte per l'accesso rapido al sistema e 8 GB di RAM. Non manca la fotocamera frontale da 1 MP capace di gestire live chat a 720p.

XIAOMI 4K Mi Box - Compralo su Geekbuying Prezzo: €57,50



XIAOMI 4K Mi Box utilizza un processore quad-core con architettura Cortex-A53, 2 GB di RAM e 8 GB di storage integrat. Supporta Wi-Fi ac e Bluetooth 4.0 e ha Android 6.0 e un design curato.

Xiaomi Mi Mix 2 - Compralo su Geekbuying Prezzo: €442,87



Xiaomi Mi Mix 2 non ha probabilmente bisogno di presentazioni. È uno smartphone cinese, ma è anche fra i più "clonati" dell'intera categoria grazie al suo design privo di cornici su tre lati. La piattaforma hardware è di altissimo livello: il display è da 5,99 pollici con aspect-ratio 18:9, e troviamo uno Snapdragon 835 con 6 GB di RAM e 128 GB di storage (nella versione in sconto sul portale). Questo modello fa uso di una fotocamera posteriore singola da 12 MP e supporta la banda 800 MHz usata da Wind. In questo momento lo si può acquistare beneficiando di uno sconto del 30%.