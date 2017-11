Le 10 migliori offerte oggi su Lightinthebox

Xiaomi Mi Mix 2 è uno smartphone cinese fra i più "clonati" dell'intera categoria grazie al suo design privo di cornici su tre lati. Non è l'unico prodotto in offerta interessante oggi su Lightinthebox: Xiaomi MI6 è uno smartphone di medio livello basato sul processore Qualcomm Snapdragon 835 e dotato di display FullHD. Ci sono anche il robot aspirapolvere e il sensore per la temperatura e l'umidità. iPazzport kp-810-21, invece, è una mini-tastiera in grado di interfacciarsi con i sistemi dotati di Android, Windows, MacOS e Linux. Ci sono anche le videocamere di Xiaomi rispettivamente di sorveglianza e per l'automobile, mentre Tanix TX3 è un interessante TV Box basato su Android. Sempre da Xiaomi anche l'altoparlante Bluetooth, mentre il drone SHR/C monta videocamera 720p, il giroscopio su 6 assi, una batteria importante e funziona tramite il sistema radio su banda da 2,4 GHz. Il tutto a prezzi decisamente invidiabili in vista dello shopping del Black Friday.