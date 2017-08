La polizia di New York cambia i propri smartphone. Via 36.000 Windows Phone per altrettanti iPhone

Dal 2014 il Dipartimento di Polizia della città di New York aveva scelto Windows Phone come piattaforma per gli smartphone da affidare ai propri dipendenti ed agenti. Purtroppo le vicissitudini dello sviluppo del sistema operativo di Casa Redmond non hanno permesso alle autorità di continuare in questa collaborazione e dalla dirigenza si è deciso di cambiare tutti e 36.000 smartphone con Windows Phone a favore di altrettanti iPhone che dunque permetteranno agli agenti di ottenere maggiori sicurezze nelle comunicazioni nonché maggiore supporto al database del NYPD.

Al momento non è trapelata alcuna informazione sul modello che la polizia americana acquisterà di iPhone anche se sembra possibile che per questioni economiche si possa optare per iPhone 6 o 6S che comunque permetterà agli agenti di operare nella massima sicurezza soprattutto per la compatibilità anche con iOS 11 in arrivo. Come detto, dalla fine del 2014, il Dipartimento di New York aveva deciso di acquistare ben 36.000 smartphone marchiati Windows Phone fornendo ai propri dipendenti vari Nokia Lumia 830 e poi successivamente i più performanti Nokia Lumia 640 XL. Peccato che entrambi i modelli sono stati "abbandonati" da Microsoft che li ha supportati solo fino alla versione di Windows 8.1 e non al più sicuro e nuovo Windows 10 Mobile.

La scelta di acquistare smartphone con Windows Phone come sistema operativo era stata fondamentalmente dettata oltre dai costi inferiori rispetto ad altri device anche dalla presenza nel dipartimento americano di un sistema di sorveglianza basato su Windows. Adottare smartphone sempre Microsoft avrebbe agevolato l'integrazione proprio con il sistema di sorveglianza ma sappiamo che il futuro non è stato così.

Proprio per questo dalla dirigenza è stato deciso di optare per il sistema operativo di Apple che dunque permetterà agli agenti di operare nel miglior modo possibile soprattutto effettuando operazioni quotidiane dal database del NYPD con controlli immediati e rispondendo anche alle chiamate in tempo reale grazie proprio al nuovo sistema adottato dal dipartimento della cittadina americana. Al momento non è chiaro quanto, economicamente parlando, verrà a costare tale operazione ma è chiaro che il costo degli iPhone risulterà maggiore rispetto a quanto speso con i vari Nokia Lumia in passato.