La barra delle ricerche di Google in arrivo completamente personalizzabile

Sono lontani i tempi in cui per modificare l'aspetto dei propri smartphone con Android Stock si doveva utilizzare o ROM particolari oppure anche applicazioni capaci di personalizzare a proprio piacimento la Home o altri aspetti dello smartphone. In questo caso sembra che l'azienda di Mountain View abbia deciso di rendere ancora più personalizzabile gli smartphone Android con la possibilità anche di cambiare la barra delle ricerche che solitamente viene posta sulla Homescreen dei dispositivi con il robottino.

In questo caso la scoperta è stata realizzata da 9to5Google che è entrata in possesso di un APK del nuovo widget della barra delle ricerche che sembra ben diverso da quanto visto fino ad oggi. Sì, perché gli utenti in questo caso, come si vede dal video girato dai colleghi, potranno modificare l'aspetto estetico del widget personalizzandolo e scegliendo la forma ma anche il logo, il colore o anche l'ombreggiatura. Questo permetterà di avere un design diverso con una barra più o meno rettangolare, più o meno colorata o anche con logo di Google diverso in base al piacere dell'utente.

Molto interessante scoprire come Google abbia deciso dunque di dare maggiore libertà agli utenti anche in questo caso dopo aver visto con l'arrivo dei Pixel di prima generazione un launcher più personalizzabile in termini di icone. In questo caso quattro sezioni permetteranno di modificare prima il logo Google scegliendo tra la scritta totale o solo la G, quindi una sezione che modificherà la forma della barra completamente rettangolare e spigolosa o magari con angoli più o meno arrotondati. Quindi una terza sezione con possibilità di modificare il colore con tutte le tonalità possibili ed infine la trasparenza da ottenere poi in Homescreen.