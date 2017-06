L'Android Market smetterà di funzionare su Android 2.1 Eclair a partire dal 30 giugno

Il lancio diavvenne nel 2009 in corrispondenza del lancio del primo smartphone della linea Nexus, il Nexus One. Dopo 8 anni di servizio il sistema operativo non sarà più supportato in alcun modo da Google, che sa partire dalprossimo.

Android 2.1 Eclair non è ormai quasi più utilizzato: secondo Google la quota di dispositivi dotati di questa versione di Android è inferiore allo 0,1%. Si tratterebbe quindi di una fetta di utenza trascurabile, che sarà obbligata a passare a dispositivi o versioni del sistema operativo più aggiornate per poter continuare a fruire degli aggiornamenti delle applicazioni.

Anche il supporto da parte degli sviluppatori è ormai pressoché assente e tutte le principali applicazioni (tra le quali, ad esempio, WhatsApp, Telegram e Gmail) non supportano più questa versione del sistema operativo da tempo.

A causa di limitazioni tecniche intrinseche nella versione dell'Android Market installato su Android 2.1 Eclair non sarà possibile inviare notifiche push per segnalare il cambiamento all'utenza, che dovrà quindi eventualmente scoprirlo tramite ricerche in Rete. Google sembra intenzionata a dismettere ogni forma di supporto alle vecchie versioni del suo sistema operativo, anche per via delle quote di mercato talmente ridotte da non giustificare il mantenimento della compatibilità.