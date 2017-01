Kingumut e Asiani fra i suggerimenti: la Gboard è impazzita su Android!

A circa un mese dal debutto su Android la Gboard è letteralmente impazzita. Alcuni utenti italiani - e noi fra questi su più terminali Android - hanno riportato e stanno riportando tuttora seri problemi nelle tecnologie predittive integrate nella tastiera di Google. Non appena si richiama la tastiera i primi suggerimenti per iniziare la frase lasciano quanto meno interdetti: fra i consigli di Google in lingua italiana troviamo le parole Kingumut e Asiani, come quasi se Big G volesse prenderci in giro o volesse convincerci a lanciare "supercazzole" ai nostri amici come se non ci fosse un domani.

Il problema sembra relativo ad una presunta corruzione lato server dei dati dell'applicazione relativi ai dizionari utilizzati e alle tecnologie predittive, tuttavia non abbiamo al momento informazioni ufficiali con cui confrontarci per poter meglio capire le origini dello strano comportamento della tastiera. Oltre agli ambigui consigli di inizio frase la tastiera propone suggerimenti errati e senza senso per il completamento delle parole in lingua italiana: se scriviamo Ciao, come nel caso dello screenshot che riportiamo nella pagina, Gboard ci suggerisce le parole Customers o Visit in lingua inglese.

Il problema, che ha coinvolto parecchi utenti del Belpaese, si riflette naturalmente nella impossibilità di utilizzare la modalità di scrittura swipe. La buona notizia è che abbiamo trovato un metodo decisamente semplice e rapido che sistema permanentemente la situazione, in attesa di un fix ufficiale sulla tastiera che probabilmente arriverà presto da parte di Google.

Come risolvere il problema dei suggerimenti sbagliati su Gboard

Per arginare la problematica è sufficiente cancellare tutti i dati della tastiera, con i seguenti passaggi:

Accedere alle Impostazioni del proprio dispositivo Android

Selezionare la voce App

Nella lista delle app installate cercare Gboard e selezionarla

Andare nel menu Memoria

Premere sui tasti Cancella Dati e Cancella Cache

Premere su Ok

La procedura potrebbe differire in base al dispositivo in uso. Quella riportata è, nello specifico, la procedura standard con una versione stock di Android, ma con smartphone che hanno personalizzazioni diverse potrebbe variare leggermente nei vari passaggi. Il problema infine non è presente su tutti gli smartphone Android, e la sua manifestazione sembra al momento in cui scriviamo assolutamente casuale.