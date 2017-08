Keluoer Ultra Slim Power Bank doppia porta USB 10000mAh, elegante e sottile, in offerta a 16,14 Euro su Amazon

I battery bank non sono tutti uguali, anzi, ne esistono di molti tipi. Si va da quelli molto piccoli e compatti (che però non possono garantire molti mAh) fino a veri e propri "mattoni", dal grande apporto di carica ma ingombranti e pesanti. Tutto dipende dalle esigenze e dalla possibilità di trasporto. Oggi vi segnaliamo un modello che riteniamo un ottimo compromesso, che offre 10000mAh ma con un design gradevole e sottile.

Kelouer Ultra Slim Power Bank mette a disposizione due porte USB per la ricarica (5V 1A, 5V 2.1A), ed è disponibile nelle colorazioni argento, oro champagne e oro rosa (non in nero, pur presente nell'immagine) al prezzo speciale di 16,14 Euro, davvero poco per quello che è e che offre. Ideale anche per un regalo, che dite?