Joe Belfiore, dirigente Microsoft, utilizza un Samsung Galaxy S8

Joe Belfiore è senza dubbio uno dei personaggi Microsoft più conosciuti nell'ambito degli smartphone almeno fino a qualche anno fa quando l'azienda di Redmond poteva ancora dire la sua in questo mercato. Il dirigente della casa di Redmond è sempre stato un assiduo sviluppatore di nuovi concetti per il sistema mobile di Microsoft e ha cercato sempre di portare avanti idee e progetti che facessero di Windows Mobile un sistema capace di competere con i più blasonati Android e iOS. La realtà dei fatti non ha permesso di raggiungere i risultati voluti e oggi Windows 10 Mobile è realmente un sistema abbandonato a sé stesso con smartphone inesistenti e con un futuro ancora fortemente misterioso.

Ciò che oggi fa parlare di Joe Belfiore però non è Windows Mobile ma bensì Android. Sì, perché il dirigente dell'azienda di Redmond ha voluto esternare quello che in molti negli ultimi tempi si chiedevano: che smartphone utilizza quotidianamente il corporate vice president Microsoft. La risposta è in parte sorprendente visto che Belfiore solitamente utilizza un Samsung Galaxy S8. Avete capito bene, il top di gamma di Android e non uno smartphone con Windows 10 Mobile. Il motivo è presto detto. Purtroppo il sistema operativo di Microsoft è stato letteralmente abbandonato, almeno al momento, dagli sviluppatori che non lo utilizzano più per creare applicazioni. Oltretutto anche i produttori di smartphone hanno smesso di realizzare device con il sistema operativo di Redmond e dunque anche per il dirigente dell'azienda americana non vi è stata alternativa se non valutare l'utilizzo di un telefono Android.

In questo caso però, come dichiarato proprio da Belfiore, il Samsung Galaxy S8 utilizzato risulta essere una Microsoft Special Edition visto che possiede tutte le applicazioni e i servizi di Microsoft già preinstallati. Parliamo ad esempio della presenza di Cortana come assistente virtuale principale che può essere richiamata direttamente dal pulsante che solitamente viene personalizzato co Bixby. Oltretutto proprio questa speciale edizione di Galaxy S8 può essere acquistata negli Stati Uniti direttamente nei negozi di Microsoft.

Sembra addirittura che la dirigenza di Microsoft si sia arresa al declino di Windows 10 Mobile e che l'unica alternativa possa essere l'utilizzo di smartphone con sistema operativo della concorrenza con peculiarità di Windows. Abbiamo comunque visto qualche mese fa lo sviluppo da parte di Microsoft di una nuova versione dell'interfaccia di Windows Mobile, la CSHELL, che altro non è che la trasposizione di Windows 10 proprio sui dispositivi mobile. Proprio con il nuovo Windows 10 CSHELL, Microsoft, potrebbe finalmente raggiungere la piattaforma unificata che insegue da tempo ma che purtroppo non ha mai completamente raggiunto e chissà riuscire a reintrodursi nel mondo mobile.