Jala Accione: l'America Latina fa sentire la sua voce nel mondo della tecnologia

Uno smartphone "per i latinos, pensato dai latinos". Questo è lo slogan dello Jala Accione, uno smartphone nato dall'azienda boliviana Jala con la collaborazione di Qualcomm e Jolla. Lo Jala Accione è progettato e prodotto in Bolivia e sfrutta Android o Sailfish OS.

La scena tecnologica in Sud America è in continua evoluzione e Jala è una delle aziende più grandi del settore nel continente; la nuova iniziativa è volta a "prendere in mano il nostro destinoe creare dei prodotti che siano fatti per il mercato latinoamericano da latinoamericani", secondo quanto dichiarato dall'azienda.

Interessante è la scelta di Sailfish OS, che sempre più va configurandosi come un'alternativa locale per i mercati in via di sviluppo che non vogliono dipendere dai colossi multinazionali come Microsoft, Apple o Google. È anche per questo che Sailfish OS è stato scelto anche da Cina e Russia per sviluppare una via alternativa ad Android e a iOS.

È lo stesso amministratore delegato di Jolla, Sami Pienimäki, ad affermare che "Sailfish OS è il solo sistema operativo mobile al mondo che rende possibile costruire un'indipendenza tecnologica regionale, che è qualcosa che è totalmente mancato nel grande mercato dell'America Latina finora."

Jala svilupperà infatti servizi e applicazioni di interesse per il mercato locale, modificando altresì il sistema operativo per adattarlo alle esigenze della regione. L'azienda lancerà un programma chiamato "Sailfish Beta" per attirare sviluppatori e utenti e raccogliere informazioni per migliorare il prodotto.

La scelta di Qualcomm per la fornitura dei processori appare peculiare, vista la sua posizione dominante e il suo approccio aggressivo che non appaiono sposarsi perfettamente con le intenzioni di Jala.

Lo smartphone lanciato, il Jala Accione, ha specifiche tecniche di fascia medio-bassa ed è proposto in due varianti: Accione e Accione P. Oltre a un processore Snapdragon (quad-core sul primo, octa-core sul secondo), l'Accione monta 2 GB di RAM (che diventano 3 sulla variante P), 16 GB di memoria interna (32 GB sul P) e slot per microSD con supporto fino a 128 GB di capacità.

Su entrambe le varianti è presente uno schermo da 5 pollici, che ha risoluzione HD (1280 x 720) sul modello di fascia più bassa e Full-HD (1920 x 1080) sul modello più elevato. La fotocamera ha risoluzione di 8 megapixel nel primo caso e di 13 megapixel nel secondo. Il solo Accione P è dotato di sensore per le impronte.

La scelta di inserire una batteria non estraibile appare opinabile, ma l'Accione può contare sulla tecnologia di ricarica rapida Qualcomm Quick Charge (non è noto quale versione).

Uno degli slogan di Jala è "renditi libero" e l'azienda porta avanti questa linea di pensiero anche in merito al sistema operativo, lasciando agli utenti la scelta tra Android 7.1.2 Nougat e Sailfish OS (in grado comunque di eseguire le applicazioni Android).

Non sono noti i prezzi dei due dispositivi, che dovrebbero comunque fare il loro esordio a un prezzo accessibile a una fetta consistente della popolazione latinoamericana. L'azienda ha predisposto un sito per il progetto, raggiungibile a questo indirizzo.