Italia primo paese europeo per smartphone contraffatti. Perdite per quasi 900 milioni di euro

In Italia si perdono quasi 900 milioni di euro per le mancate vendite dei smartphone causate dalla contraffazione degli stessi. Una situazione che porta ad un mancato guadagno in termini di industria legale pari addirittura al 15.4%. I dati provengono dal nuovo rapporto realizzato dall'Euipo, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale che in collaborazione con l'Itu ha stilato una vera e propria classifica a livello europeo sulla realizzazione di smartphone falsi e sul loro inserimento sul mercato. L'Italia si posiziona al primo posto seguita dal Regno Unito, Germania, Spagna e Francia.

A livello europeo il mercato degli smartphone è riuscito a posizionare in commercio oltre 14 milioni di unità in meno rispetto a quelli che potevano essere venduti senza il "mondo" della contraffazione. Tutto questo permette di stabilire come gli Stati membri dell'UE abbiano subito una perdita netta di 2.9 miliardi di euro a causa proprio dei telefoni fasulli. Numeri da capogiro se si pensa che in Italia, in testa alla graduatoria, si sono persi esattamente 885 milioni di euro, in Gran Bretagna 660 milioni, in Germania la bellezza di 565 milioni di euro e a seguire anche Spagna con 386 milioni di euro e la Francia con 380 milioni di euro.

Se questa è la situazione a livello europeo quello che avviene nel resto del mondo non è poi così allettante. Effettivamente la contraffazione riesce a portare via ai produttori "sani" ben 184 milioni di smartphone per un valore che si aggira sui 45 miliardi ossia il 12.9% delle vendite totali. In questo caso il calo delle vendite maggiore lo si trova in Cina dove la percentuale di mancate vendite raggiunge il 36% del totale.

Queste le parole del direttore dell’ufficio Sviluppo delle telecomunicazioni di Itu, Brahima Sanou "la contraffazione pregiudica sia la crescita economica, sia la salute dei consumatori. Sono lieto di vedere che la nostra collaborazione con l’Euipo contribuisce ad aumentare la consapevolezza in merito alle conseguenze sociali ed economiche dell’utilizzo degli smartphone contraffatti. È nostro dovere agire per proteggere i consumatori".

E' palese come oltre alla beffa economica, la contraffazione degli smartphone, abbia notevoli negatività anche da un punto di vista della salute e della sicurezza. Gli smartphone che vengono realizzati dal cosiddetto mercato nero non fanno altro che diminuire la qualità dei servizi di telecomunicazione mobile con ripercussioni sugli utenti che invece usano smartphone approvati e vi sono pericoli anche per la sicurezza dovuti all'uso di materiali e componenti non adeguati che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento del dispositivo.