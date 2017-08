iPhone sarà sempre superiore ad Android a livello fotografico: parola di Vic Gundotra, ex Google

L'ex vicepresidente di Google, Vic Gundotra, non le manda a dire e nei confronti del colosso di Mountain View si scaglia letteralmente dichiarando come gli smartphone Android non potranno mai competere con gli iPhone quando si parla di fotografie e dunque di contenuti multimediali. Addirittura Gundotra consiglia a tutti coloro che intendono utilizzare il proprio smartphone per ottenere scatti professionali o comunque di qualità fotografica superiore di lasciar perdere Android e di orientarsi esclusivamente sugli iPhone di Apple.

Le parole dell'ex dirigente di Google non possono che sorprendere sia per i loro contenuti sia perché proprio Gundotra non si era mai esposto così palesemente al pubblico. Probabili le diatribe con l'azienda di Mountain View abbandonata per passare a dirigere AliveCor, azienda specializzata nella realizzazione di app per lo studio del battito cardiaco, possono aver inciso nel post pubblicato su Facebook ma di certo quanto detto da Gundotra potrebbe ricalcare in qualche modo la realtà.

L'ex dirigente Google risponde a chi elogia il nuovo Samsung Galaxy S8 per i contenuti multimediali realizzati che, secondo Gundotra, non risultano affatto migliori di quelli realizzati da iPhone 7 che addirittura potrebbe essere il degno sostituto di una DSLR. Oltretutto la colpa di tutto questo non è delle aziende produttrici di smartphone che anzi cercano di porre le migliori tecnologie in termini di sensori fotografici bensì di Google stessa che a causa della sua natura "open" non permette innovazioni in termini hardware ma anche software. Le parole di Vic Gundotra sono perentorie:

"Vi siete mai chiesti perché un telefono Samsung abbia molteplici opzioni fotografiche? Si deve utilizzare l'app realizzata da Samsung o quella di Android? La galleria di Samsung o Google Photos? Questo succede perché quando Samsung innova con l’hardware si deve convincere Google a permettere che tale innovazione venga supportata da altre applicazioni tramite le API appropriate. Tutto questo però può richiedere anche anni".

In questo caso la situazione per Apple è decisamente differente visto che per l'azienda di Cupertino una volta innovato l'hardware deve solo aggiornare il software e questo risulta un procedimento più semplice ed immediato. Per questo Vi Gndotra consiglia a tutti coloro che vorranno scattare buone foto con lo smartphone di "non comprare uno smartphone Android" e di passare invece ad un iPhone. E voi siete concordi con quanto dichiarato dall'ex dirigente Google?