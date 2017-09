iPhone 8 Plus contro Samsung Galaxy Note 8: ecco lo scontro tra i due ''titani''

I due smartphone del momento sono senza dubbio il nuovo iPhone 8 Plus di Apple e il Samsung Galaxy Note 8. Due device caratterizzati da un carattere futuristico con un design molto particolare e materiali assolutamente premium in entrambi i casi. Da una parte l'iPhone 8 Plus rinnovato da Apple proprio pochi giorni fa con un aspetto ancora simile a quanto visto con i passati iPhone 7 Plus ma che vede la presenza di posteriore completamente in vetro e di un rinnovato hardware che permette di superare in potenza qualsiasi altro device. Di contro un Samsung Galaxy Note 8 che di certo possiede uno stile all'avanguardia con soprattutto un display "infinity" che corre lungo tutta la parte anteriore senza alcuna interruzione per sensori o pulsanti anteriori.

Chiaramente i due telefoni permettono prestazioni da far impallidire anche un PC odierno e non solo visto che anche le macchine fotografiche sembrano risentire delle ultime innovazioni in questo campo introdotte dagli smartphone che vengono scelti sempre di più dai fotografi professionisti che spesso li reputano più comodi ma anche migliori rispetto alle classiche reflex. Ecco che il famoso YouTuber SuperSaf TV ha deciso di porre a confronto i due device cercando di capire quale fosse il migliore e se ci fosse realmente un vincitore tra i due.

In questo caso il confronto è stato realizzato sia da un punto di vista puramente fotografico sia per quanto riguarda a ricarica e gli aspetti ad essa connessi visto soprattutto che nei nuovi iPhone, Apple, ha finalmente inserito anche quella ad induzione. Nel primo video è possibile osservare dunque le differenze fotografiche dei due device: entrambi ricordiamo che montano una doppia fotocamera al posteriore con il medesimo concetto di funzionamento ossia con un sensore classico ed uno in teleobiettivo. Il risultato sembra andare a vantaggio del Note 8 di Samsung che mantiene una maggiore resa dei colori soprattutto in HDR anche se iPhone 8 Plus ha un passo in più negli scatti con poca luce e con l'uso del Flash LED. Interessante anche scoprire come il Note 8 possegga una cam anteriore con maggiore grandangolo capace di realizzare scatti con una maggiore ampiezza di campo.

Guardando ora il lato degli zoom sembra che entrambi gli smartphone lavori molto bene e praticamente allo stesso livello negli ingrandimenti. In questo caso se si vuole andare a cercare la differenza minimale si può osservare un migliore dettaglio per il Note 8 rispetto ad iPhone 8 Plus soprattutto grazie alla stabilizzazione ottica presente solo sul grandagolo e non sul teleobiettivo per lo smartphone di Apple a differenza di quanto invece accade su quello di Samsung. Sui video ottima la stabilizzazione di iPhone, come sempre, mentre per la messa a fuoco il Note 8 risulta più rapido.

Infine, come detto, lo YouTuber ha deciso di confrontare i due top di gamma anche sul fronte della ricarica veloce che sappiamo essere stata implementata per la prima volta da Apple anche nell'iPhone 8 Plus. La premessa da fare è quella per cui Apple propone al proprio pubblico uno smartphone con ricarica rapida che potrà essere messa in funzione solo acquistando separatamente un alimentatore più potente. Ben diversa la cosa per il Note 8 che invece viene venduto già con cavo e alimentatore per la ricarica rapida. Le batterie in questo caso sono molto diverse con una 2.675 mAh per iPhone 8 Plus e una 3.3000 mAh per il Note 8 di Samsung. I risultati sono quelli per cui il phablet di Samsung si ricarica in 1 ora e 40 minuti mentre l'iPhone 8 Plus di Apple in praticamente due ore.