iPhone 8 (Edition) potrebbe costare molto meno del previsto

Il nuovo iPhone 8, chiamato anche Edition, sarà il modello con display OLED con cornici ridotte e finiture premium. Secondo alcune indiscrezioni degli scorsi mesi potrebbe arrivare sul mercato entro fine anno ad un prezzo superiore ai mille euro, ma pare che Apple possa ridimensionare drasticamente le proprie mire in fase di progettazione. Secondo Steven Milunovich di UBS il nuovo smartphone della Mela potrebbe avere un prezzo base di 850-900 dollari negli Stati Uniti, solo di poco superiore a quello con cui Samsung lancerà nelle prossime settimane Galaxy S8+.

L'iPhone top di gamma costerà meno del previsto per via della strategia "mainstream luxury" di Apple e la variante da 5,8 pollici e 64GB di storage competerà direttamente sul fronte dei prezzi con quella da 6,2 pollici di Samsung. La più alta in gamma avrà una memoria di archiviazione del taglio di 256 GB e sarà questa probabilmente a varcare per la prima volta la soglia dei 1000 dollari negli Stati Uniti per quanto riguarda uno smartphone (in Europa l'abbiamo già raggiunta). Di seguito riportiamo un estratto della nota rilasciata dall'analista di UBS:

"Contrariamente ad alcune previsioni Apple intende posizionarsi con un prezzo piuttosto competivo. Alla società piace posizionare i suoi prodotti entry-level nella fascia media del mercato, con i "Pro/Plus" che raggiungono quella più elevata. Pertanto non pensiamo che Apple si allontanerà di molto dal prezzo del più costoso modello di Samsung, che costa 840-850 dollari, e manterrà il modello entry-level con display OLED ad un prezzo di circa 850-900 dollari. Il modello OLED da 256GB potrebbe costare 950-1000 dollari, ma l'attuale iPhone 7 Plus da 256GB costa già 970 dollari".

Secondo alcune fonti interne alle catene di fornitura citate dall'analista, iPhone Edition avrà un costo di produzione unitario molto più elevato per Apple, pari a circa 70-90$ in più rispetto ai modelli attuali. Le previsioni sul prezzo di listino dei nuovi prodotti è dettato da stime su tutti i dati a disposizione di Milunovich quindi, e non sulle soffiate di fonti ben informate. Secondo l'analista, alla luce di queste informazioni il price target del titolo azionario di Apple rimane di 151 dollari per azione, laddove oggi la singola azione ha un valore di 144,77 dollari.