iPhone 8: ci sarà la ricarica rapida, ma niente USB Type-C

Ming-Chi Kuo di KGI ha smentito un rumor che sta circolando da diverse ore relativo ai prossimi iPhone che debutteranno entro la fine dell'anno. Secondo il Journal i nuovi smartphone dovrebbero avere un connettore USB Type-C per la ricarica della batteria e l'interfacciamento con altre periferiche, tuttavia l'analista di KGI, rivelatosi più volte estremamente affidabile nelle sue previsioni, precisa che il connettore sarà Lightning anche se sfrutterà lo standard Type-C.

Secondo Kuo tutti i tre modelli di iPhone del 2017, sia gli aggiornamenti delle attuale versioni che la variante premium ridisegnata con display OLED, manterranno la porta Lightning, rivista all'occorrenza con il supporto della ricarica rapida. Apple potrebbe cambiare le tecnologie della gestione energetica del connettore e introdurre nuove componenti interne per integrare la cosiddetta "Type-C Power Delivery" senza necessariamente cambiare il connettore fisico.

In questo modo la compagnia sfrutterà una feature ampiamente attesa sugli iPhone senza compromettere la compatibilità con i tanti accessori che sfruttano il connettore Lightning, e continuando ad affidarsi ad una soluzione proprietaria in fatto di connettori. Per abilitare la ricarica rapida Apple ha richiesto nuovi componenti alle sue filiere di fornitura, fra cui nuovi chip di Texas Instrument e Cypress. La batteria sarà inoltre a due celle "ad L".

In abbinamento ai nuovi chip e al connettore rivisto, il particolare form factor consentirà una ricarica più rapida della batteria integrata, che supporterà - lo ricordiamo - anche la ricarica wireless. Kuo scrive anche che sebbene la porta USB Type-C consentirebbe un trasferimento più rapido dei file rispetto alla nuova Lightning USB 3, secondo il punto di vista di Apple i vantaggi non sarebbero tali da giustificare il cambio del connettore, che invece di vantaggi ne offre parecchi.

Apple infatti guadagna offrendo in licenza la certificazione MFi (Made For iPhone) ai produttori di accessori compatibili con i dispositivi mobile della società e, in più, la USB Type-C è più grande del connettore Lighgning e occuperebbe uno spazio maggiore. La porta Lightning nasceva nel 2012, con iPhone 5, e sostituiva il connettore a 30-pin presente sin dagli albori sui dispositivi mobile della Mela. Anche all'epoca quando si vociferava il passaggio al Lightning la notizia sembrava assurda.

Tuttavia il passaggio alla USB Type-C oggi sembra molto poco probabile, come abbiamo già scritto in precedenza, ed è più probabile che a partire dalla prossima generazione Apple introduca un cavo Lightning/Type-C e non più Type-A in modo da permettere la ricarica attraverso il connettore presente sui nuovi MacBook. In ogni caso, comunque, secondo Kuo il connettore Lightning continuerà ad essere caratteristica importante dei nuovi iPhone ancora per parecchi anni.