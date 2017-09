iPhone 7 Plus batte ''ancora'' il nuovo Samsung Galaxy Note 8 in velocità. Ecco il video

Il nuovo Samsung Galaxy Note 8 non può non essere considerato come uno smartphone "mostruoso" sia per quanto concerne le sue dimensioni importanti sia perché il comparto hardware risulta tra i primi della classe e surclassa sulla carta smartphone quali iPhone da tutti delineato come il miglior device del momento. Eppure un test di velocità che solitamente viene fatto per confrontare proprio gli iPhone con altri device ha permesso di capire che ancora una volta l'ottimizzazione di Apple batte la concorrenza seppure questa possegga una scheda tecnica impressionante.

Il confronto al solito è stato realizzato da EverythingApplePro e gli autori hanno cercato di simulare un utilizzo quotidiano dei due smartphone. In questo caso sono state aperte ripetutamente varie applicazioni installate sugli smartphone ed è stato possibile osservare come il dispositivo di Apple impieghi circa 3 minuti e 20 secondi per avviarle in rapida successione contro i 5 minuti del Galaxy Note 8.

Palese come in Samsung venga utilizzata un'interfaccia grafica che non permette velocità di impiego per quanto concerne l'apertura delle applicazioni. Un test che chiaramente non può pregiudicare l'utilizzo quotidiano dello smartphone ma che comunque fa capire come in generale la potenza non è tutto se non ottimizzata come si deve. In questo Apple ha sempre realizzato sistemi operativi leggeri e capaci di rendere in termini di velocità rispetto alla concorrenza anche quella più impegnativa.

Interessante anche vedere come nella gestione dei video il nuovo Galaxy Note 8 sembra risultare più lento rispetto a quanto fatto vedere da iPhone 7 Plus che effettivamente batte la concorrenza seppure con un hardware inferiore. Palese invece il risultato dei benchmark che premiano il Samsung Galaxy Note 8 con un punteggio decisamente alto in multi-core ma che ancora una volta deve cedere il passo in single-core dove iPhone continua la supremazia assoluta. A questo punto sarà curioso vedere un confronto del genere con il nuovo iPhone 8 in arrivo il 12 settembre il quale sarà caratterizzato da un processore completamente nuovo A11 in tutti i sensi.