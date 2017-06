iPhone 7 è lo smartphone più venduto negli USA, delusione per Galaxy S8

Gli ultimi dati Kantar mostrano che iPhone 7 e iPhone 7 Plus sono rimasti in prima posizione nelle classifiche di vendita americane nei tre mesi che si sono conclusi ad aprile 2017. I due smartphone hanno un market share combinato del 20,1%, mentre l'intera famiglia è cresciuta del 5,8% occupando il 36,5% dell'intero mercato. Piccola delusione per Samsung visto che Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus hanno occupato solamente l'8,1% del mercato, indietro rispetto all'8,8% dell'anno scorso fatto registrare dai due predecessori (Galaxy S7 e Galaxy S7 Plus).

Apple non riesce tuttavia ad ottenere i risultati sperati in Cina, dove le vendite sono state in crescita rispetto al trimestre precedente ma in calo su base annuale: "Nella Cina urbana le quote di iOS per il periodo che finisce ad aprile sono calate su base annua a 16,2%, con una perdita del 3,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso", si legge all'interno della nota rilasciata da Kantar Worldpanel. "Per Apple questo è stato un altro periodo di declino in Cina, che è iniziato durante i tre mesi terminati a febbraio 2016", conclude la fonte.

Nei 5 paesi più importanti d'Europa, quindi Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia e Spagna, è Android a ruggire in maniera imperiosa: il robottino verde occupa il 78,3% dell'intero mercato degli smartphone, in aumento del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Guadagna leggermente anche iOS, ma solo l'1%, raggiungendo quota 19,3% all'interno del settore. In Europa si fa sentire sempre più forte Huawei, brand che ha catturato l'8,9% delle quote in Gran Bretagna e in cui fa registrare una buona crescita su base annuale.

"Huawei, che è cresciuto fino a diventare il terzo brand più importante in Germania, Francia, Italia e Spagna, ha contribuito alla crescita dell'ecosistema Android, perturbando le vendite di Samsung e di altri brand locali, e catturando le quote che hanno lasciato Windows e Nokia. La compagnia ha storicamente faticato nel Regno Unito, dove Sony e Motorola sono stati i brand più popolari dopo Apple e Samsung. Ma queste cifre sono le prime indicazioni sul fatto che Huawei sta migliorando la sua posizione di mercato anche nel Regno Unito".

In questa pagina è possibile analizzare anche l'andamento del mercato degli smartphone in Italia, in cui è sempre Android in testa con un margine estremamente importante su iOS e sugli altri competitor. In questo periodo culminato ad aprile 2017 il robottino verde occupa l'81,6% del mercato, posizionandosi davanti ad iOS (14,3%) e Windows (3,6%). In crescita, come nell'area EU5, entrambe le piattaforme leader, con Android che guadagna il 2,2% delle quote del mercato dello Stivale e iOS l'1,0% ai danni soprattutto di Windows (-2,8%).